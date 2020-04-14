Клубы Английской Премьер-лиги могут начать тренировки в мае

Английские клубы намерены доиграть этот сезон Премьер-лиги.

Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ разослало клубам свои рекомендации. Игрокам предлагают перейти на менее интенсивный график домашних тренировок до 4 мая. Игроки также должны быть готовыми к возобновлению футбольных тренировок через 48 часов после специального уведомления.

Напомним, что сезон АПЛ приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии может быть доигран на «Уэмбли».