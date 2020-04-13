АПЛ: сезон может быть доигран на стадионе Уэмбли

В отличие от Бундеслиги и Серии A, которые при удачном стечении обстоятельств планируют возобновить сезон в мае-июне, АПЛ пока не знает, когда откроется возможность доиграть чемпионат.

Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии предложила АПЛ использовать стадион Уэмбли в Лондоне, а также тренировочную базу сборной Англии, чтобы доиграть текущий чемпионат.

На базе есть 13 полей хорошего качества, где можно проводить по несколько матчей в день.

Если удастся организовать доигровку в рамках Уэмбли и базы, то это должно снизить количество переездов и угрозу распространения коронавируса.