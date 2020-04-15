Коваленко станет свободным агентом, Усик может провести бой на Олимпийском

Главные новости за 14-е апреля на Sport.ua

  • 15.04.2020 07:18
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Коваленко станет свободным агентом, Усик может провести бой на Олимпийском
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14-е апреля.

1. Топ-10 худших легионеров в истории Динамо. Аргентинцы, бразильцы, колумбийцы и Филимонов.

2. Бешикташу предложили подписать Виктора Коваленко. Хавбек «Шахтера» летом получит статус свободного агента.

3. Усик может провести бой на Олимпийском. Промоутеры хотят, чтобы поединок украинского боксера состоялся в Киеве.

4. Приоритеты расставлены. Следующая видеоконференция УЕФА пройдет 22 апреля. Эвелина Кристиллин рассказала о планах руководства европейского футбола.

5. Суд в Лозанне подтвердил решение о дисквалификации игроков Олимпика. CAS подтвердил вердикт УАФ.

6. Неудачник за 8 миллионов: Эспаньолу не нужен экс-форвард Шахтера. Факундо Феррейра не смог проявить себя в клубе из Барселоны.

7. Африка сдалась: в Бурунди приостановили футбол из-за коронавируса. Эта страна оставалась единственной на континенте, где продолжался чемпионат.

8. Вест Бромвич готов заплатить 10 миллионов евро за экс-бека Динамо. Домагой Вида грядущим летом может оказаться в чемпионате Англии.

9. Названа точная дата возобновления футбольного сезона в Англии. 17 апреля пройдет видеоконференция с участием всех 20 клубов АПЛ.

10. 600 лимонов на всех. Самые дорогие футболисты в истории стран Южной Америки. Вспоминаем все рекордные сделки в истории южноамериканского футбола.

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Источник — Sport.ua

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