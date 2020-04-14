600 лимонов на всех. Самые дорогие футболисты в истории стран Южной Америки

Когда речь заходит о футболе Южной Америки, большинство болельщиков волей-неволей вспоминают о Бразилии и Аргентине. Именно эти две страны не устают поставлять в мировой и европейский футбол талантов, которые своей игрой украшают самые сильные турниры планеты. Однако Бразилия и Аргентина – далеко не единственные страны на континенте, управление футболом на котором доверено Конфедерации южноамериканского футбола, более известной под аббревиатурой КОНМЕБОЛ.

В КОНМЕБОЛ входит 10 ассоциированных членов, отвечающих за развитие и управление футболом в каждой из стран. О наиболее дорогостоящих игроках из каждой страны Южной Америки по реально заплаченным суммам (не оценочной стоимости, а именно сумме трансфера!) сегодня и поговорим.

10. БОЛИВИЯ: Марсело Морено – 9 млн евро

Боливийский футбол не изобилует талантами, а потому суммы, уплаченные за тамошних игроков, выглядят очень и очень скромно, особенно по нынешним меркам. Наиболее дорогостоящим футболистом в истории Боливии до сих пор является форвард Марсело Морено, за которого летом 2008 года «Шахтер» заплатил «Крузейро» 9 миллионов евро. Как известно, карьера у Марсело в стане «горняков» не заладилась, но что интересно, в списке самых дорогостоящих сделок в истории боливийского футбола этому футболисту принадлежит не только первая, но и последующие три строки. Дело в том, что в начале 2012 года «Шахтер» продал Морено в «Гремио» за 6 миллионов евро, а спустя три года бразильцы отпустили Марсело в китайский «Чанчунь Ятай» в обмен на 2,47 миллиона евро. На четвертой же строчке боливийских трансферов также значится сделка с участием Марсело Морено – за его полугодичную аренду в сезоне-2009/10 «Вердер» заплатил «Шахтеру» 1,5 миллиона евро. К слову, недавно Морено вернулся в Бразилию, подписав контракт со все тем же «Крузейро».

9. ПЕРУ: Хуан Мануэль Варгас – 12 млн евро

Самым дорогостоящим футболистом в истории перуанского футбола вот уже более десяти лет остается Хуан Мануэль Варгас, за которого летом 2008 года «Фиорентина» заплатила «Катании» 12 миллионов евро. В стане «фиалок» левый фулбек, способный сыграть и на фланге полузащиты, провел 8 лет, отыграв 186 матчей (25 голов и 27 результативных передач). Под конец карьеры Варгас вернулся в Перу, где два года провел в «Университарио», прежде чем повесить бутсы на гвоздь в начале 2019-го.

Номинально самым дорогим футболистом Перу можно также называть Андре Каррильо, за которого минувшим летом «Аль-Хиляль» отдал «Бенфике» 9,5 миллионов евро. В эту сумму клубу из Саудовской Аравии обошлись лишь 70% экономических прав на футболиста, а потому полный трансфер Каррильо теоретически стоит дороже сделки по Варгасу, но это лишь теоретически.

8. ВЕНЕСУЭЛА: Саломон Рондон – 18,27 млн евро

Форвард, который в 2008 году прибыл с родины в Испанию на правах свободного агента, спустя четыре года принес 9 миллионов евро бюджету «Малаги», продавшей Рондона в «Рубин». В России Саломон провел три года, впоследствии сменив Казань на питерский «Зенит» за 18 миллионов евро, однако самый дорогой трансфер в футбольной истории его родины состоялся минувшим летом, когда английский «Вест Бромвич» продал Рондона за 18,27 миллионов евро китайскому клубу «Далянь Ифан». Во второй части минувшего сезона венесуэльский форвард успел провести 11 матчей в китайской Суперлиге, отличившись 5 голами, а вот новый сезон в Поднебесной пока так и не начался из-за вспыхнувшей пандемии коронавируса.

7. ЭКВАДОР: Антонио Валенсия – 18,8 млн евро

Лидером для этой страны по уплаченной сумме трансфера также достаточно давно является Антонио Валенсия, за которого летом уже весьма далекого 2009 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Уигану» 18,8 миллионов евро. В стане «красных дьяволов» эквадорец выиграл два титула чемпиона Англии еще при Фергюсоне, став впоследствии одним из незаменимых игроков первой команды. Неожиданно для многих Валенсия отыграл за «Манчестер Юнайтед» 10 лет, записав на свой счет 339 матчей, 25 голов и 62 результативные передачи. Летом минувшего года Антонио вернулся на родину, где ныне доигрывает в рядах одного из ведущих клубов Эквадора «ЛДУ Кито».

6. ПАРАГВАЙ: Хуан Итурбе – 24,5 млн евро

Уже в 18 лет этот парагвайский вингер угодил в систему «Порту», где со временем смог выйти на пристойный уровень, что позволило ему за 15 миллионов евро перебраться в «Верону», которая сперва арендовала Хуана, а спустя сезон выкупила его контракт. Что правда, «желто-синие» буквально через пару недель после покупки Итурбе предпочли выгодно перепродать парагвайца в «Рому», щедро отвалившую за возможность осуществления сделки 24,5 миллиона евро. На контракте в клубе из столицы Италии Итурбе провел четыре года, но его карьера не была там успешной, по причине чего «волки» отдавали вингера в аренду «Борнмуту», «Торино» и мексиканской «Тихуане». Последний клуб в итоге в 2018 году выкупил контракт Хуана за 3,83 миллиона евро, а с начала февраля нынешнего года Итурбе числится игроком другой мексиканской команды – «Пачуки».

5. ЧИЛИ: Алексис Санчес – 42,5 млн евро

Алексис Санчес является одним из наиболее неоднозначных игроков современности. Пожалуй, все помнят, как он блестяще стартовал в Европе, пройдя путь от «Удинезе» до «Барселоны». Выступления в каталонском топ-клубе существенно отразилось на ценнике футболиста, по причине чего летом 2014 года «Арсенал» заплатил «блаугранас» 42,5 миллиона евро за трансфер Санчеса. Первые три сезона за «канониров» Алексис провел на очень пристойном уровне, а затем поучаствовал в сомнительном обмене между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», вследствие которого лондонцы разменяли Санчеса на Генриха Мхитаряна. В Манчестере карьера у Алексиса не заладилась, он часто нарывался на критику, ведь является одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды. Это побудило боссов «красных дьяволов» минувшим летом пристроить чилийца в аренду в «Интере», но миланцы, вероятнее всего, выкупать 31-летнего ветерана с сомнительным будущим не будут.

4. КОЛУМБИЯ: Хамес Родригес – 75 млн евро

Молодой хавбек ярко стартовал в европейском футболе в «Порту», вследствие чего летом 2013 года за 45 миллионов евро перешел в «Монако», откуда лишь через сезон за 75 миллионов евро подался в «Реал». Однако в Мадриде у Хамеса удалось неплохо себя проявить лишь в дебютном сезоне, после чего последовали определенные пробуксовки. Неудивительно, что в 2017 году «бланкос» согласились отдать Родригеса на два года в аренду «Баварии», которая не сочла необходимым выкупать трансферные права на этого футболиста. Летом минувшего года Хамес Родригес вернулся в «Реал», но в текущем розыгрыше Ла Лиги провел только 7 матчей и отличился 1 забитым мячом. В июле ему исполнится 29 лет, но ждать какой-то звездной игры от этого южноамериканца, пожалуй, уже не стоит…

3. УРУГВАЙ: Луис Суарес – 81,72 млн евро

Карьера Луиса Суареса в Европе видится едва ли не эталоном для молодых игроков, приезжающих на континент из Южной Америки. Сперва он перешел в «Гронинген», где за год успел заявить о себе и за 7,5 миллионов евро податься в «Аякс», не меняя при этом лигу. По прошествии еще трех с половиной сезонов Луиса Суареса за 26,5 миллионов евро подписал «Ливерпуль», где форвард за те же три с половиной года забил 82 гола и отдал 47 результативных передач в 133 матчах в рамках всех турниров. Такая игра привлекла внимание к Суаресу со стороны «Барселоны», где не стали мелочиться и летом 2014 года выплатили «красным» почти 82 миллиона евро. В то время эта сумма казалась колоссальной, но Луис Суарес уже успел отработать ее сполна. В свои 33 года он остается одним из ключевых игроков команды, что правда, с января пребывает на больничной койке, залечивая травму колена.

2. АРГЕНТИНА: Гонсало Игуаин – 90 млн евро

Лишь из-за того, что «Барселона» наотрез отказывается даже рассматривать варианты с продажей Лионеля Месси, лидером в аргентинском футболе по сумме трансфера с лета 2016 года является Гонсало Игуаин. Тогда 90 миллионов евро за «Пипиту» заплатил «Ювентус», заставив руководство «Наполи» пасть под напором столь выгодного с экономической точки зрения предложения. Впрочем, фанаты неаполитанского клуба до сих пор не простили этого предательства Игуаину, и при первой же возможности показывают свое негативное отношение к Гонсало. К слову, в «Юве» у аргентинца все тоже далеко не так гладко – например, минувший сезон он на правах аренды отыграл сразу в двух командах («Милане» и «Челси»), а летом 2019-го ходили активные слухи о желании боссов «Старой синьоры» продать высокооплачиваемого форварда, тем более, что в рядах команды ранее объявился Криштиану Роналду. Но Игуаин остался и к текущему моменту на его счету 5 голов в 23 матчах Серии А-2019/20 – далеко не выдающийся показатель, что позволяет сделать вывод о скором отъезде 32-летнего форварда в менее конкурентную лигу, нежели итальянская.

1. БРАЗИЛИЯ: Неймар – 222 млн евро

Летом 2013 года «Барселона» отдала «Сантосу» почти 89 миллионов евро за называвшегося тогда вундеркиндом Неймара. Эту сумму бразилец полностью отработал, забив за «блаугранас» множество важных голов, однако в «Барселоне» у Неймара возникла одна проблема – как бы он не играл, но выйти из-за спины Лионеля Месси в той команде не мог никто. Так или иначе, бразилец периодически давал понять, что хотел бы поиграть где-то «первой скрипкой», а потому когда боссы «Пари Сен-Жермен» согласились активировать его клаусулу, Неймар перебрался в Париж. Тогда (да и сейчас) 222 миллиона евро за одного футболиста казались полным сумасшествием и издевательством над самой сущностью футбола. Но таковы реалии, что подобные сделки вполне могут происходить. Впрочем, трансфер не помог Неймару продвинуться вперед к желанному «Золотому мячу». Ныне в ПСЖ он также далеко не на ключевых ролях, так как в этой команде есть другой герой нашего времени – Килиан Мбаппе…

Алексей СЛИВЧЕНКО