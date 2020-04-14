Неудачник за 8 миллионов: Эспаньолу не нужен экс-форвард Шахтера

Каталонский «Эспаньол» намерен по окончании сезона вернуть аргентинского форварда Факундо Феррейру «Бенфике», у которой арендовал игрока еще в январе минувшего года.

У испанцев есть опция на выкуп контракта Феррейры за 8 миллионов евро, но «Эспаньол» не будет ею пользоваться.

29-летний экс-форвард «Шахтера» провел 33 матча и забил 9 голов за «Эспаньол», разочаровав руководство клуба и тренерский штаб в своих способностях.

Контракт Феррейры с «Бенфикой» действует до лета 2022 года. В лиссабонский клуб он перешел свободным агентом из «Шахтера» два года назад.