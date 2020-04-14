Неудачник за 8 миллионов: Эспаньолу не нужен экс-форвард Шахтера

Факундо Феррейра не смог проявить себя в клубе из Барселоны

  • 14.04.2020 14:24
  • 905 просмотров
  • 3 комментария
Неудачник за 8 миллионов: Эспаньолу не нужен экс-форвард Шахтера
© Instagram. Факундо Феррейра

Каталонский «Эспаньол» намерен по окончании сезона вернуть аргентинского форварда Факундо Феррейру «Бенфике», у которой арендовал игрока еще в январе минувшего года.

У испанцев есть опция на выкуп контракта Феррейры за 8 миллионов евро, но «Эспаньол» не будет ею пользоваться.

29-летний экс-форвард «Шахтера» провел 33 матча и забил 9 голов за «Эспаньол», разочаровав руководство клуба и тренерский штаб в своих способностях.

Контракт Феррейры с «Бенфикой» действует до лета 2022 года. В лиссабонский клуб он перешел свободным агентом из «Шахтера» два года назад.

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Источник — Desporto ao Minuto

(2 голоса)

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Комментарии
    VK-Sport
      VK-Sport, 14.04.2020 14:59
    0
    steelmaker, 14.04.2020 14:51
    в квалификации колотил неликвиду, а вот с соперниками в Примере дела у него нелучшим образом идут. Вот и вся правда об этом "хорошем" форварде. Когда в Шахте на него вся команда работала, он забивал, когда в Ньюкасле или тут такого нету, то и Феррейры на поле нету.
    Феррейра типичный наконечник атак. Он не универсалист и не дриблер. Если на него играют - он забивает. Значит модель игры Эспаньола совсем не подходит под него. Зачем было арендовать...
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 14.04.2020 14:51
    +1
    VK-Sport, 14.04.2020 14:43
    В квалификации ЛЕ наколотил 6 мячей 3м командам на разных стадиях, в том числе и Заре, и фактически в одиночку вывел Эспаньол в группу ЛЕ. В Примере почти не давали играть, если и играл, то выходил только на замену. Хороший нападающий.
    в квалификации колотил неликвиду, а вот с соперниками в Примере дела у него нелучшим образом идут. Вот и вся правда об этом "хорошем" форварде. Когда в Шахте на него вся команда работала, он забивал, когда в Ньюкасле или тут такого нету, то и Феррейры на поле нету.
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 14.04.2020 14:43
    0
    В квалификации ЛЕ наколотил 6 мячей 3м командам на разных стадиях, в том числе и Заре, и фактически в одиночку вывел Эспаньол в группу ЛЕ. В Примере почти не давали играть, если и играл, то выходил только на замену. Хороший нападающий.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 14.04.2020 14:51
    +1
    VK-Sport, 14.04.2020 14:43
    В квалификации ЛЕ наколотил 6 мячей 3м командам на разных стадиях, в том числе и Заре, и фактически в одиночку вывел Эспаньол в группу ЛЕ. В Примере почти не давали играть, если и играл, то выходил только на замену. Хороший нападающий.
    в квалификации колотил неликвиду, а вот с соперниками в Примере дела у него нелучшим образом идут. Вот и вся правда об этом "хорошем" форварде. Когда в Шахте на него вся команда работала, он забивал, когда в Ньюкасле или тут такого нету, то и Феррейры на поле нету.
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 14.04.2020 14:59
    0
    steelmaker, 14.04.2020 14:51
    в квалификации колотил неликвиду, а вот с соперниками в Примере дела у него нелучшим образом идут. Вот и вся правда об этом "хорошем" форварде. Когда в Шахте на него вся команда работала, он забивал, когда в Ньюкасле или тут такого нету, то и Феррейры на поле нету.
    Феррейра типичный наконечник атак. Он не универсалист и не дриблер. Если на него играют - он забивает. Значит модель игры Эспаньола совсем не подходит под него. Зачем было арендовать...
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 14.04.2020 14:43
    0
    В квалификации ЛЕ наколотил 6 мячей 3м командам на разных стадиях, в том числе и Заре, и фактически в одиночку вывел Эспаньол в группу ЛЕ. В Примере почти не давали играть, если и играл, то выходил только на замену. Хороший нападающий.
    Ссылка
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