Вест Бромвич готов заплатить 10 миллионов евро за экс-бека Динамо

Домагой Вида грядущим летом может оказаться в чемпионате Англии

  • 14.04.2020 14:49
  • 1904 просмотра
  • 0 комментариев
Вест Бромвич готов заплатить 10 миллионов евро за экс-бека Динамо
© Instagram. Домагой Вида (на переднем плане)

Английский «Вест Бромвич» интересуется центральным защитником «Бешикташа» Домагоем Видой, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо».

Отмечается, что 30-летнего хорвата в шорт-лист летних трансферов внес его соотечественник Славен Билич, работающий главным тренером «дроздов».

За Виду «Вест Бромвич» готов предложить 10 миллионов евро, чего может быть достаточным, чтобы убедить боссов «Бешикташа» продать игрока, имеющего существенную зарплату (3 миллиона евро в год).

Сделка состоится только в том случае, если «Вест Бромвич» решит задачу по выходу в Премьер-лигу по итогам сезона. После 37 туров в Чемпионшипе «дрозды» занимают 2-е место, отставая на 1 очко от лидирующего «Лидса» и опережая на 6 пунктов идущий третьим «Фулхэм».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Fanatik

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности