Вест Бромвич готов заплатить 10 миллионов евро за экс-бека Динамо

Английский «Вест Бромвич» интересуется центральным защитником «Бешикташа» Домагоем Видой, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо».

Отмечается, что 30-летнего хорвата в шорт-лист летних трансферов внес его соотечественник Славен Билич, работающий главным тренером «дроздов».

За Виду «Вест Бромвич» готов предложить 10 миллионов евро, чего может быть достаточным, чтобы убедить боссов «Бешикташа» продать игрока, имеющего существенную зарплату (3 миллиона евро в год).

Сделка состоится только в том случае, если «Вест Бромвич» решит задачу по выходу в Премьер-лигу по итогам сезона. После 37 туров в Чемпионшипе «дрозды» занимают 2-е место, отставая на 1 очко от лидирующего «Лидса» и опережая на 6 пунктов идущий третьим «Фулхэм».