Суд в Лозанне подтвердил решение о дисквалификации игроков Олимпика

Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтвердил вердикт Украинской ассоциации футбола о дисквалификации игроков «Олимпика» U-19 и U-21.
Летом 2019 года УАФ дисквалифицировала Артема Козлова, Вадима Счастливцева, Луку Надирадзе, Богдана Степаненко и Назара Единака на 2 года за участие в договорных матчах.
Футболисты подали иск в CAS, однако Суд в Лозанне оставил решение УАФ в силе.
Кроме того, УАФ по итогам дела отстранил «Олимпик» U-19 и U-21 на 2 года.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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