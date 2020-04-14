Суд в Лозанне подтвердил решение о дисквалификации игроков Олимпика

Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтвердил вердикт Украинской ассоциации футбола о дисквалификации игроков «Олимпика» U-19 и U-21.

Летом 2019 года УАФ дисквалифицировала Артема Козлова, Вадима Счастливцева, Луку Надирадзе, Богдана Степаненко и Назара Единака на 2 года за участие в договорных матчах.

Футболисты подали иск в CAS, однако Суд в Лозанне оставил решение УАФ в силе.

Кроме того, УАФ по итогам дела отстранил «Олимпик» U-19 и U-21 на 2 года.