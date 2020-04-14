Бешикташу предложили подписать Виктора Коваленко

Руководству «Бешикташа» было предложено подписать полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Виктора Коваленко.
У 24-летнего футболиста нынешним летом истечет срок контрактных обязательств перед «горняками», после чего он сможет перебраться в любой другой клуб без денежной компенсации.
«Бешикташ» из-за пандемии коронавируса существенно сократил бюджет на ближайшую трансферную кампанию, а потому вариант с Коваленко может показаться клубу интересным. Кроме того, сообщается, что турецкий клуб запланировал путь на омоложение состава, по причине чего довольно молодой еще украинец также способен вписаться в подобную концепцию по выбору новичков.
Ранее сообщалось, что виды на Коваленко имеет «Рома», где Виктора якобы очень хочет видеть экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.
В текущем розыгрыше УПЛ Коваленко провел 13 поединков, забил 1 гол.
Источник — Milliyet
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