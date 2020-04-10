Фонсека не теряет надежду заполучить Коваленко

По информации Сalciomercato, главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не оставляет желания пригласить в Рим полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко. Сообщается, что летом у Коваленко заканчивается контракт и он может перейти в «Рому» на правах свободного агента.

Сам Коваленко недавно комментировал слухи об интересе «Ромы», отметив, что конкретики со стороны римского клуба не было.

Отметим, что Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Трансферная стоимость футболиста оценена в 6 млн евро.

Также, по информации источника, «Рома» обратила взор на еще одного экс-игрока «Шахтера» - Бернарда, который выступает в «Эвертоне». Бразильца рассматривают как один из вариантов замены Генриху Мхитаряну, контракт которого принадлежит «Арсеналу».