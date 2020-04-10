Фонсека не теряет надежду заполучить Коваленко

Экс-наставник «Шахтера» хочет видеть украинца в «Роме»

  • 10.04.2020 14:52
  • 800 просмотров
  • 5 комментариев
Фонсека не теряет надежду заполучить Коваленко
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

По информации Сalciomercato, главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека не оставляет желания пригласить в Рим полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко. Сообщается, что летом у Коваленко заканчивается контракт и он может перейти в «Рому» на правах свободного агента.

Сам Коваленко недавно комментировал слухи об интересе «Ромы», отметив, что конкретики со стороны римского клуба не было.

Отметим, что Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Трансферная стоимость футболиста оценена в 6 млн евро.

Также, по информации источника, «Рома» обратила взор на еще одного экс-игрока «Шахтера» - Бернарда, который выступает в «Эвертоне». Бразильца рассматривают как один из вариантов замены Генриху Мхитаряну, контракт которого принадлежит «Арсеналу».

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Источник — Calciomercato

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 10.04.2020 15:53
    +1
    Ишь чего захотел! Сначала отвлекающий маневр типа Тайсона и Майкона хотят, а на самом деле на топ звезду чемпионата губу раскатал! На-кось выкуси!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.04.2020 15:29
    -1
    Уйдет свободным агентом
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 10.04.2020 15:20
    -1
    Это полено никому ненадо..какая Рома?агент слухи пускает
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 10.04.2020 15:07
    -2
    ihor7003, 10.04.2020 15:01
    Интересно почему Шахтер не продлил контракт с Коваленко? Для ЧУ и ротации норм игрок
    наверное потому что хотят купить Сержа Гнабри вместо Коваленка
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.04.2020 15:01
    -2
    Интересно почему Шахтер не продлил контракт с Коваленко? Для ЧУ и ротации норм игрок
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 10.04.2020 15:53
    +1
    Ишь чего захотел! Сначала отвлекающий маневр типа Тайсона и Майкона хотят, а на самом деле на топ звезду чемпионата губу раскатал! На-кось выкуси!
    Ссылка
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