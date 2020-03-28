Виктор КОВАЛЕНКО: «Интерес Ромы? Думаю, это неправда. Двигаемся дальше»

24-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировал слухи об интересе со стороны итальянской «Ромы».
– Ваше отношение к слухам, которые связывают вас с «Ромой».
– Я видел эти новости, однако конкретики не было. Думаю, это неправда, двигаемся дальше.
Отметим, что Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт истекает летом 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценена в 6 млн евро.
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Источник — Футбол 1/2/3
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