Виктор КОВАЛЕНКО: «Интерес Ромы? Думаю, это неправда. Двигаемся дальше»

24-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировал слухи об интересе со стороны итальянской «Ромы».

– Ваше отношение к слухам, которые связывают вас с «Ромой».

– Я видел эти новости, однако конкретики не было. Думаю, это неправда, двигаемся дальше.

Отметим, что Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт истекает летом 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценена в 6 млн евро.