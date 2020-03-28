Виктор КОВАЛЕНКО: «Интерес Ромы? Думаю, это неправда. Двигаемся дальше»

Хавбек «Шахтера» не верит, что итальянский клуб всерьез заинтересован в нем

  • 28.03.2020 10:21
  • 319 просмотров
  • 3 комментария
Виктор КОВАЛЕНКО: «Интерес Ромы? Думаю, это неправда. Двигаемся дальше»
© footballua.tv. Виктор Коваленко

24-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировал слухи об интересе со стороны итальянской «Ромы».

– Ваше отношение к слухам, которые связывают вас с «Ромой».
– Я видел эти новости, однако конкретики не было. Думаю, это неправда, двигаемся дальше.

Отметим, что Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт истекает летом 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценена в 6 млн евро.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Сидорчук
      Александр Сидорчук, 28.03.2020 11:21
    0
    Двигайся в сторону собачьего марика - это твой потолок!!!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 28.03.2020 11:07
    0
    Sviatoslav Kudelych, 28.03.2020 10:34
    Цього разу тверезий?
    А где ты его бухим видел?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 28.03.2020 10:34
    0
    Цього разу тверезий?
    Ссылка
    Александр Сидорчук
      Александр Сидорчук, 28.03.2020 11:21
    0
    Двигайся в сторону собачьего марика - это твой потолок!!!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 28.03.2020 11:07
    0
    Sviatoslav Kudelych, 28.03.2020 10:34
    Цього разу тверезий?
    А где ты его бухим видел?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 28.03.2020 10:34
    0
    Цього разу тверезий?
    Ссылка
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