Коваленко попал в сферу интересов Ромы

Полузащитник донецкого «Шахтера» не в первый раз заинтересовал итальянский клуб

  • 26.03.2020 11:40
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  • 1 комментарий
Коваленко попал в сферу интересов Ромы
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

24-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко попал в сферу интересов итальянской «Ромы», которую тренирует бывший тренер «горняков» Паулу Фонсека.

По информации итальянских СМИ, Коваленко рассматривают в качестве конкурента Лоренцо Пеллегрини в центре поля, если клуб продаст Хавьера Пасторе. 30-летний аргентинский хавбек должен был в конце января перейти в клуб из Китая, но этому трансферу помешал коронавирус.

Отметим, что Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт истекает летом 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценена в 6 млн евро.

Во время летнего трансферного окна также сообщалось об интересе «Ромы» к Виктору Коваленко.

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Источник — Forza Roma

(2 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 26.03.2020 12:00
    +2
    Тайсон, Мудрик, Мораеш... тепер Коваленко... Короче всіх, з ким працював Фонсека тепер будуть йому сватати... Хто-хто, а цей гопник навряд чи потрібний римлянам! Агентам нема чим зайнятись на карантині
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 26.03.2020 12:00
    +2
    Тайсон, Мудрик, Мораеш... тепер Коваленко... Короче всіх, з ким працював Фонсека тепер будуть йому сватати... Хто-хто, а цей гопник навряд чи потрібний римлянам! Агентам нема чим зайнятись на карантині
    Ссылка
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