Коваленко попал в сферу интересов Ромы

24-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко попал в сферу интересов итальянской «Ромы», которую тренирует бывший тренер «горняков» Паулу Фонсека.
По информации итальянских СМИ, Коваленко рассматривают в качестве конкурента Лоренцо Пеллегрини в центре поля, если клуб продаст Хавьера Пасторе. 30-летний аргентинский хавбек должен был в конце января перейти в клуб из Китая, но этому трансферу помешал коронавирус.
Отметим, что Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт истекает летом 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценена в 6 млн евро.
Во время летнего трансферного окна также сообщалось об интересе «Ромы» к Виктору Коваленко.
Источник — Forza Roma
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