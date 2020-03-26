Коваленко попал в сферу интересов Ромы

24-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко попал в сферу интересов итальянской «Ромы», которую тренирует бывший тренер «горняков» Паулу Фонсека.

По информации итальянских СМИ, Коваленко рассматривают в качестве конкурента Лоренцо Пеллегрини в центре поля, если клуб продаст Хавьера Пасторе. 30-летний аргентинский хавбек должен был в конце января перейти в клуб из Китая, но этому трансферу помешал коронавирус.

Отметим, что Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт истекает летом 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценена в 6 млн евро.

Во время летнего трансферного окна также сообщалось об интересе «Ромы» к Виктору Коваленко.