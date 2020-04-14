Приоритеты расставлены. Следующая видеоконференция УЕФА пройдет 22 апреля

Эвелина Кристиллин рассказала о планах руководства европейского футбола

  • 14.04.2020 18:59
  • 185 просмотров
  • 0 комментариев
Приоритеты расставлены. Следующая видеоконференция УЕФА пройдет 22 апреля
© FIFA. Эвелина Кристиллин

Член Совета ФИФА и Исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин сообщила, что руководство европейского футбола планирует отложить игры Лиги чемпионов и Лиги Европы до завершения сезона в национальных лигах:

«Я знаю, что 22 апреля состоится видеоконференция со всеми представителями 55 федераций УЕФА, а на следующий день – заседание Исполнительного комитета. Таким образом, мы узнаем, что будет решено УЕФА и федерациями.

Здоровье и безопасность важнее всего. Пять европейских топ-лиг хотят доиграть свои чемпионаты, но никто не собирается идти против местных властей. Условия зависят от правительств каждой страны. Теоретически, можно возобновить игру после истечения срока действия карантина, но я не знаю, удастся ли сделать это по всей Европе одновременно.

Есть дорожная карта. Приоритетом является здоровье, затем возобновление сезона и, наконец, завершение европейских соревнований в августе. Есть очень большие организационные проблемы, но президент Джанни Инфантино подтвердил, что будет оказана помощь тем клубам, у которых случились экономические проблемы в этот период».

Весь спорт был остановлен почти месяц назад из-за пандемии коронавируса, и до сих пор не ясно, когда и как возобновится футбольный сезон 2019/20. Сообщалось, что сначала пройдут внутренние соревнования, а затем Лига чемпионов и Лига Европы завершатся в ускоренном формате, по одному матчу на нейтральном газоне.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности