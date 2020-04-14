Приоритеты расставлены. Следующая видеоконференция УЕФА пройдет 22 апреля

Член Совета ФИФА и Исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин сообщила, что руководство европейского футбола планирует отложить игры Лиги чемпионов и Лиги Европы до завершения сезона в национальных лигах:

«Я знаю, что 22 апреля состоится видеоконференция со всеми представителями 55 федераций УЕФА, а на следующий день – заседание Исполнительного комитета. Таким образом, мы узнаем, что будет решено УЕФА и федерациями.

Здоровье и безопасность важнее всего. Пять европейских топ-лиг хотят доиграть свои чемпионаты, но никто не собирается идти против местных властей. Условия зависят от правительств каждой страны. Теоретически, можно возобновить игру после истечения срока действия карантина, но я не знаю, удастся ли сделать это по всей Европе одновременно.

Есть дорожная карта. Приоритетом является здоровье, затем возобновление сезона и, наконец, завершение европейских соревнований в августе. Есть очень большие организационные проблемы, но президент Джанни Инфантино подтвердил, что будет оказана помощь тем клубам, у которых случились экономические проблемы в этот период».

Весь спорт был остановлен почти месяц назад из-за пандемии коронавируса, и до сих пор не ясно, когда и как возобновится футбольный сезон 2019/20. Сообщалось, что сначала пройдут внутренние соревнования, а затем Лига чемпионов и Лига Европы завершатся в ускоренном формате, по одному матчу на нейтральном газоне.