Африка сдалась: в Бурунди приостановили футбол из-за коронавируса

Федерация футбола Бурунди объявила о приостановке проведения матчей на территории страны в связи с пандемией коронавируса.

Эта страна являлась одной из немногих в мире и единственной в Африке, где футбольные поединки проводились, к тому же еще и со зрителями на трибунах. Однако после выявления нескольких случаев заболевания в стране, руководство пришло к выводу, что лучше прибегнуть к карантинным мерам.

В то же время, отмечается, что элитный дивизион чемпионата Бурунди планируется доиграть до конца мая, чтобы не нарушать графики соревновательного процесса для континентальных турниров. До завершения сезона в Лиге А осталось сыграть всего 3 тура.

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Напомним, с 30 марта чемпионат Бурунди являлся единственным на африканском континенте, матчи в котором не были приостановлены из-за коронавируса.

Таким образом, на сегодняшний день в мире в футбол продолжают играть только в Беларуси, Таджикистане, Никарагуа и Тайване. Также в ближайшие дни планируется возобновить розыгрыш первенства Вьетнама.

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