Знакомьтесь, Бурунди – страна, где играют в футбол, несмотря на коронавирус

Бурунди – небольшое государство в центральной части африканского континента, которое по классификации ООН входит в когорту наименее развитых стран мира. До недавнего времени эта страна оставалась одной из немногих на планете, где не было выявлено и подтверждено ни единого случая заболевания коронавирусом COVID-19. По состоянию на сегодня, о чем свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, в Бурунди зарегистрировано всего 3 случая инфицирования коронавирусом, однако нам интереснее не это, а то, что эта страна является одной из немногих в мире, где продолжают играть в футбол, причем со зрителями!

Сборная Бурунди занимает 149 место в последнем рейтинге ФИФА (за февраль 2020 года), и не имеет никаких мало-мальски значимых достижений. Более того, бурундийцы даже не всегда участвовали в отборах на чемпионат мира или Кубок африканских наций – в силу различных факторов в истории зафиксировано немало случаев, когда сборная Бурунди банально снималась с квалификационных турниров.

Однако сейчас к Бурунди волей-неволей приковано внимание определенной части футбольных болельщиков со всей планеты. Это, прежде всего, те поклонники «игры миллионов», которым неинтересно смотреть ретро-матчи, или же азартные фанаты, любящие смотреть футбол и делать ставки на него. Увы, коронавирус практически полностью вычистил линии букмекеров, а потому чемпионат Бурунди – одна из немногих опций, оставшихся ко вниманию для контор и их клиентов.

Например, в минувшие выходные в Лиге А (элитный дивизион системы футбольных лиг в Бурунди) были сыграны поединки 27 тура, в которых лидер турнира «Ле Мессежер Нгози» сенсационно на выезде разошелся ничьей с «Витал’О» (0:0), а в борьбе аутсайдеров «Олимпик Стар» камня на камне не оставил от «Лидии Лудик» (6:0).

После поединков отчетного тура руководство местного футбола провело совещание с министром общественного здравоохранения и борьбы со СПИДом Таддеусом Ндикуманой, в результате которого стороны пришли к выводу о возможности продолжить розыгрыш первого и второго дивизионов чемпионата Бурунди по футболу «при соблюдении гигиенических мер на этапе организации и проведения соревновательного процесса». В частности, всех футболистов перед выходом на поле обязали тщательно мыть руки.

Но не спешите смеяться с африканцев. Бурунди стала одной из первых стран континента, которые обратились к Конфедерации африканского футбола с просьбой перенести проведение планировавшихся на март матчей отбора на Кубок африканских наций. Такое предложение было вызвано решением руководства Федерации футбола Бурунди отказаться от вызова в главную команду легионеров. К слову, таковых немало, ведь около половины футболистов из состава сборной Бурунди выступают за границей – от Кении до Литвы, Австрии и США.

Еще 13 марта в Бурунди был введен достаточно жесткий режим карантина – международный аэропорт Бужумбуры принимает только грузовые самолеты, а любой бурундиец, который пересек государственную границу по суше в обязательном порядке направляется на двухнедельный карантин.

«Мы уважаем меры правительства. Я считаю, что проблема заключается в глобальном характере распространения вируса. В то же время футбол, как и мессы, во многих странах приостановлены, но в Бурунди все продолжается. У нас нет оснований для серьезных ограничений привычной жизни населения», - комментирует ситуацию исполнительный секретарь Федерации футбола Бурунди Джереми Маниракиза.

Также в Бурунди в обычном порядке проводятся обряды бракосочетаний, деловых конференций и других массовых мероприятий. Это не имеет широкого осуждения в обществе внутри страны, а потому вопрос отмены футбольных турниров всерьез на повестке дня пока не стоит, равно как и приостановка соревнований по баскетболу, пляжному футболу и волейболу, которые также проводятся в штатном режиме.

В то же время вратарь сборной Бурунди Джастин Ндикумана столкнулся с иным толкованием ситуации вокруг коронавируса. 27-летний страж ворот выступает за клуб «Софапака» из Кении, где идентифицировано уже 158 случаев заражения COVID-19 (в 50 раз больше, чем в Бурунди), причем 6 человек скончались.

«В Бурунди до сих пор зафиксировано лишь несколько случаев заражения коронавирусом, хотя там нет еще полноценной официальной информации и она находится на стадии верификации. Именно по этой причине в моей стране жизнь идет своим чередом. Да, они закрыли границы и даже аэропорт, но только для того, чтобы избежать притока зараженных людей извне. Такие ограничения работают, ведь в страну меньше возможности попасть инфицированным. Подождем несколько месяцев, чтобы увидеть, какие меры будут эффективными. Пока никто ничего не может говорить однозначно», - отмечает Ндикумана.

В то же время вратарь подчеркивает, что в Кении массовые мероприятия, в том числе и футбол, были запрещены после идентификации всего трех случаев заражения коронавирусом. «В Кении как только появились случаи заражений, правительство сразу же приняло решение об отмене всех массовых мероприятий, потому как инфицирование имеет тенденцию к очень быстрому распространению», - заявил Ндикумана.

Однако далеко не все бурундийцы, покинувшие родную страну, склонны доверять официальным данным. Например, 30-летний форвард сборной Бурунди Лаудит Мавуго, выступающий за «Напсу Старс» из Замбии, полагает, что руководство государства не раскрывает всю правду своим гражданам.

«Они говорят, что в Бурунди нет признаков пандемии, но я так не считаю. Конечно, есть немало случаев, но я не знаю, почему власти предпочитают умалчивать о них. Это действительно шокирует, так как я боюсь за свою страну и соотечественников. В конце концов, мои родные и близкие живут в Бурунди. Многие вокруг говорят, что Бог защитит нашу страну, но это не повод продолжать играть в футбол и делать вид, что ничего не происходит», - говорит Мавуго.

В конечном итоге, решение о прекращении розыгрыша чемпионата Бурунди по футболу, равно как и об отмене других массовых мероприятий в стране, должно приниматься на самом верху. В случае с Бурунди, речь идет не только об официальном правительстве, но и о влиятельной в этой стране католической церкви. В частности, в минувшие выходные архиепископ Бужумбуры Жерве Баншимиюбуса призвал людей молиться о борьбе с коронавирусом, но настоял на том, что церковные двери не будут закрыты, а мессы не будут отменены. Единственное, на что пошли пока бурундийские церковники – это введение определенных ограничительных мер, таких как избегание любых прикосновений людей друг к другу во время проведения служб, а также недопуск в помещения церкви людей с явными признаками респираторных заболеваний.

В этой связи есть ощущение, что в стране, где католическая церковь имеет настолько серьезное влияние на общественное мнение, именно Баншимиюбуса и другие влиятельные сановники и будут определять момент, когда общественная жизнь в Бурунди может претерпеть изменения. Пока же все выглядит таким образом, что эта африканская страна окажется едва ли не последней в мире, где прекратят проводить официальные футбольные поединки из-за боязни широкого распространения коронавируса, тем более, что до завершения сезона в Лиге А осталось сыграть всего-навсего три тура…

Алексей СЛИВЧЕНКО