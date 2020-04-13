Лучшие из лучших. Топ-10 тренеров чемпионата Украины

«Дед», «Мистер» І, «Мистер» ІІ, трое из «Днепра» и трое из «Динамо»

  • 13.04.2020 09:45
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Лучшие из лучших. Топ-10 тренеров чемпионата Украины
© ФК Шахтер. Мирча Луческу и Мирон Маркевич

Обещанная вишенка на торте – рейтинг лучших тренеров, когда-либо работавших в нашем чемпионате. Выбрать только десять лучших из большого списка действительно сильных и квалифицированных наставников оказалось весьма сложным занятием. Но интересным. Как и раньше, вне списка оказались много достойных. Но вот самые-самые, изменившие так или иначе наш клубный футбол, в рейтинг попали.

10. Виктор Прокопенко

Клубы: «Черноморец», «Шахтер»
Годы карьеры: 1992–1994, 1999–2001

Легенда «Черноморца». Одесскую команду возглавил в 38 лет. Это сейчас такой возраст для тренера считается едва ли не оптимальным, а тогда считался очень юным. Из середняка вывел «моряков» в грозу авторитетов советского футбола. С обретением Независимости во главе «Черноморца» выиграл первый Кубок Украины (к этому трофею добавил еще один), дважды был бронзовым призером чемпионата. Стал первым в истории главным тренером нашей сборной. После «Черноморца» возглавлял российский «Ротор».

В 1999 году возглавил «Шахтер». С именем Прокопенко президент «горняков» связывал большие надежды: прежде всего чемпионские. Под руководством Виктора Евгеньевича дончане выиграли Кубок Украины и впервые пробились в групповой турнир Лиги чемпионов. А вот с национальным «золотом» не сложилось. После поражения от софийского ЦСКА в Кубке УЕФА Прокопенко подал в отставку с поста наставника «горняков». Его команды отличались ярким атакующим стилем, а он сам – не менее яркой харизмой. Умер 18 августа 2007 года.  

9. Анатолий Заяев

Клубы: «Таврия», «Николаев», «Прикарпатье», «Полесье», «Черкассы», «Металлург» З
Годы карьеры: 1992–2012

Первый чемпион независимой Украины. Его путь к тренерскому ремеслу и «золоту» чемпионата страны – сюжет для голливудского фильма. Заяев не был профессиональным футболистом, да и тренером в нынешнем понимании тоже вряд ли был: скорее начальником команды, «батей», а чуть позже – «дедом». Его карьера началась с симферопольского мясокомбината, где была организована заводская команда. Будущий первый чемпион Украины играл сам в этом заводском коллективе, был и начальником команды, и тренером. С «Пищевиком», который опосля превратился в «Таврию», Заяев прошел все «медные трубы» низших лиг советского футбола. Уходил из команды, чтобы вновь вернуться. В 1992 году, вопреки всем раскладам и ожиданиям, «Таврия» во главе с Заяевым стала первым чемпионом Украины, а спустя два года вышла в финал Кубка Украины, где уступила «Черноморцу». После ухода из команды в 1995-м работал в других коллективах, но подобных вершин уже не достиг. 18 декабря 2012 года погиб в автокатастрофе.  

8. Евгений Кучеревский

Клубы: «Николаев», «Днепр»
Годы карьеры: 1994–1997, 2002–2005

Один из самых авторитетных тренеров страны. Фундамент этого авторитета был заложен еще в советское время, когда во главе «Днепра» Кучеревский выиграл «золото» союзного чемпионата и Кубок СССР. В чемпионате независимой Украины Кучеревский дебютировал на посту наставника «Николаева». Однако особых достижений не снискал. Более того, не сумел уберечь «корабелов» от вылета из высшей лиги. А вот его второе пришествие в «Днепр» оказалось сродни разорвавшейся бомбе. Под руководством Евгения Мефодьевича «Днепр» превратился в настоящую боевую единицу нашего футбола. При Кучеревском в составе «днепрян» практически не было легионеров. Та самобытная команда, пошумевшая и в еврокубках, по праву занимает особое место в летописи днепровского и украинского футбола. Как и ее тренер. 26 августа 2006 года Евгений Кучеревский погиб в автокатастрофе. 

7. Сергей Ребров

Клуб: «Динамо»
Годы карьеры: 2014–2017

Легендарный футболист «Динамо» стал весьма успешным и как тренер в своей родной команде. На счету Реброва-тренера – два чемпионских титула, два выигранных Кубка Украины и один Суперкубок. Главное достижение Сергея Станиславовича во главе «бело-синих» - не только первое чемпионство за последние шесть лет, но и новый подход к ремеслу. При Реброве «Динамо» стало очень сбалансированной командой, у которой наконец-то появился свой рисунок игры. Ребров не боялся экспериментировать ни с составом, ни с игровой моделью. Под его руководством киевляне пробились в четвертьфинал Лиги Европы, вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Но, не найдя общего языка с президентом клуба, Ребров в 2017 году ушел из команды. Ушел, чтобы вернуться?  

6. Невио Скала

Клуб: «Шахтер»
Годы карьеры: 2002-2003

«Пришел, увидел, победил». Именно так можно кратко охарактеризовать короткий украинский отрезок карьеры маститого итальянского тренера. Разуверившись в отечественных наставниках, президент «Шахтера» Ринат Ахметов решил сделать ход конем. И пригласил бывшего тренера «Пармы» и дортмундской «Боруссии» Невио Скалу. По добытым ранее титулам и авторитету, этого итальянца, который стал первым «Мистером» в нашем тренерском цехе, можно сравнить только с Лобановским. Под руководством Скалы «горняки» впервые в своей истории выиграли золотые медали чемпионата Украины, а до этого выиграв и Кубок страны. Залогом такого успеха стал грамотный подход опытнейшего итальянца к построению команды: он навел порядок прежде всего в обороне, стабилизировав игру в центре поля и атаке. «Шахтер» с его приходом переболел «комплексом «Динамо». Но долго в Донецке Скала не задержался. После разгромного поражения в Кубке УЕФА от «Аустрии» подал в отставку.  

5. Хуанде Рамос

Клуб: «Днепр»
Годы карьеры: 2010–2014

Многие болельщики, да и специалисты тоже, уверены, что фундамент того «Днепра», который в 2015-м вышел в финал Лиги Европы, заложил именно Хуанде Рамос. Так это или нет, мы спорить не собираемся. Но то, что этому испанцу удалось коренным образом изменить и игру, и менталитет «Днепра», а с ним – частично и нашего футбола, это факт. При Рамосе «Днепр» стал узнаваемый прежде всего по игровому почерку. Команда исповедовала остро атакующую игру, причем в атакующих действиях принимали активное участие и игроки обороны. Испанец превратил «днепрян» в настоящих универсалов. Матчи его «Днепра» против «Динамо», «Шахтера» и «Металлиста» вошли в коллекцию украинского клубного футбола. Об этой классике сейчас остается только мечтать. Лучший турнирный показатель Рамоса во главе «Днепра» - второе место в чемпионате. После завершения четырехлетнего контракта с «днепрянами» отбыл на Родину.   

4. Йожеф Сабо

Клуб: «Динамо»
Годы карьеры: 1994–2007 (с перерывами).

Настоящая палочка-выручалочка киевского «Динамо». «Бело-голубых» возглавлял четыре раза. И всякий раз добивался с командой заметных результатов. Двукратный чемпион Украины, два раза выигрывал во главе «Динамо» Кубок страны. Наиболее памятные его матчи во главе столичной команды – осенью 1994-го против московского «Спартака» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, когда после первого тайма динамовцы проигрывали 0:2, но в итоге вырвали победу 3:2. А еще – ответная игра против «Трабзонспора» за право сыграть в групповом турнире ЛЧ в 2004-м. Первый матч динамовцы под руководством Михайличенко дома проиграли туркам 1:2, а вот во втором под руководством Сабо одержали победу 2:0 и решили задачу.

А еще Сабо-тренер запомнился по работе со сборной Украины. Его команда останавливалась за шаг от попадания на ЧМ-1998 и Евро-2000. Был очень экспрессивным и эмоциональным тренером, но и очень толковым. Под его руководством и «Динамо», и сборная страны играли в сбалансированный, современный футбол. Сабо отчасти можно назвать одним из «отцов» динамовского ренессанса в конце девяностых годов прошлого века, ведь ту знаменитую команду собрал именно он.   

3. Мирон Маркевич

Клубы: «Волынь», «Карпаты», «Подолье», «Кривбасс», «Металлург» Зп., «Металлист», «Днепр»
Годы карьеры: 1992–2016

Аксакал украинского тренерского цеха. Первый серьезный успех к Маркевичу-тренеру пришел в «Карпатах». В 1998 году львовская команда во главе с этим наставником добыла «бронзу» чемпионата страны. А еще львовяне под руководством Маркевича были финалистом Кубка Украины. Однако больше повторить подобный результат в «Карпатах» Маркевичу не удалось, хоть он и пытался еще дважды ступить в одну и ту же реку. Но настоящий счастливый билет этот тренер вытащил в 2005 году, когда возглавил «Металлист». Из середняка чемпионата Маркевич сумел превратить эту команду в настоящую третью силу в нашем клубном футболе. При Маркевиче «Металлист» шесть раз выигрывал бронзовые медали чемпионата страны, один раз – серебряные. Тот «Металлист» был лучшей командой в истории клуба: в коллективе играло много настоящих звезд, игра приносила настоящую радость болельщикам. Атакующий, острый, комбинационный и красивый футбол – вот что привил Маркевич в том «Металлисте».

Славно играли тогда харьковчане и в Лиге Европы, в 2012-м остановившись на стадии четвертьфинала. То, что Маркевич не смог воплотить с «Металлистом» в Лиге Европы, он воплотил с «Днепром», который тренировал после краха слобожанского клуба. В 2015 году «Днепр» под руководством Маркевича вышел в финал Лиги Европы, в котором драматически уступил «Севилье». В 2016 году начал рушиться и «Днепр», и Маркевич покинул команду. С тех пор не тренирует. Сейчас является главой комитета национальных сборных ФФУ/УАФ.     

2. Мирча Луческу

Клуб: «Шахтер»
Годы карьеры: 2004–2016

Если Невио Скала воплотил в жизнь мечту президента «Шахтера» Рината Ахметова о первом чемпионстве, то Мирча Луческу – мечту о победе в еврокубке. Румынский тренер мог возглавить «горняков» и ранее, но тогда в силу разных причин «Шахтер» сделал свой выбор в пользу Скалы. Но в 2004 году Луческу таки появился в Донецке. И осел на долгие двенадцать лет. Второй «Мистер» полностью изменил игровой и ментальный облик «Шахтера». При Луческу «горняки» навсегда избавились от налета провинциальности и стали командой европейского класса.

При Луческу в «Шахтер» начали приходить настоящие звезды. Донецкая команда стала узнаваемой и «внешне», и по стилю. Украинская оборона, бразильская атака – вот, если в сухом остатке, формула успеха Луческу в «Шахтере». Может быть, кому-то эта схема не нравилась, но результаты она приносила. За эти годы дончане под руководством Луче выиграли восемь чемпионских титулов и шесть национальных Кубков. Венцом работы румына в «Шахтере» стала победа в Кубке УЕФА в 2009-м. В мае 2016-го покинул «Шахтер». После Донецка карьера Луческу пошла на убыль. Ни в «Зените», ни в сборной Турции особых успехов он не достиг.   

1. Валерий Лобановский

Клуб: «Динамо»
Годы карьеры: 1996–2002

Тут вот ведь какое дело: в данном случае вы можете заметить, что, мол, какие могут быть варианты, если есть Валерий Лобановский, Мэтр и икона. Но в данном случае уникальность ситуации в том, что на определение места ВВЛ во главе нашего списка абсолютно не повлияло его звездное прошлое во главе «Динамо» и сборной СССР. Потому что свое место на украинском тренерском Олимпе он заработал во время своего третьего пришествия в «Динамо». Братья Суркисы, собственники столичного клуба, вынашивали планы по возвращению Лобановского в «Динамо» еще в 1994-м. Но тогда не срослось. А вот в 1996-м получилось.

Осенью того года Валерий Васильевич дал добро возглавить «бело-голубых», и с первых дней 1997-го приступил к своим новым обязанностям. Команда под его рукой была неплохая, но все же посредственная по своей сути. Как и весь наш тогдашний футбол. Казалось, что великое этой команде не по плечу. Но Лобановский доказал обратное. Главное в футболе – команда-звезда, а не футболисты-звезды: таким был его принцип. В конце девяностых он сделал из «Динамо» настоящую команду-звезду. Команду, которой в 1999-м лишь стечение обстоятельств помешало выиграть Кубок чемпионов. Именно Лобановский вернул украинский футбол как явление на одно из почетных мест в рейтинге футбола европейского. Тут ведь важны не столько его титулы во главе команды (а они, естественно, были), сколько его роль и заслуга в поднятии на небывалую высоту планки притязаний. Его «Динамо» образца 1997-1999 гг. – лучшая украинская команда времен Независимости. И пока что желающих сместить ее с пьедестала не видно.  

Валерий ВАСИЛЕНКО 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 13.04.2020 10:00
    0
    Альтман Фоменко Павлов тоже могли бы попасть в рейтинг, кажется очень переоценили важность Невио Скалы
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 13.04.2020 09:57
    0
    Непонятно почему так высоко Скала, да и Ребров. Почему они выше Кучеревского. Тот же Сабо это вообще умора. Дно дном, как тренер. Пустое место. Ну и Рамос должен быть куда ниже.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 13.04.2020 09:51
    -2
    да хватит каждый раз ехидничать про независимость. это уже навсегда, смирись, ватное недоразумение
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.04.2020 09:51
    +1
    Лобановский # 1, а вообще можно было выносить за список, никто там и рядом в списке не стоит
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.04.2020 09:51
    +1
    Лобановский # 1, а вообще можно было выносить за список, никто там и рядом в списке не стоит
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 13.04.2020 10:00
    0
    Альтман Фоменко Павлов тоже могли бы попасть в рейтинг, кажется очень переоценили важность Невио Скалы
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 13.04.2020 09:57
    0
    Непонятно почему так высоко Скала, да и Ребров. Почему они выше Кучеревского. Тот же Сабо это вообще умора. Дно дном, как тренер. Пустое место. Ну и Рамос должен быть куда ниже.
    Ссылка
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