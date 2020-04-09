Лучшие из лучших. Топ-десять оттянутых форвардов чемпионата Украины

Это сейчас в чемпионате страны квалифицированных нападающих – раз, два и обчелся. А раньше было в достаточном количестве. Практически в каждой команде, которая ставила перед собой мало-мальски серьезные турнирные задачи, были нападающие приличного уровня. Из них можно составить и три топ-десятки. Поэтому, дабы не оставить вне списка наиболее достойных, мы решили разделить нападающих на две классификации: оттянутый нападающий и центрфорвард. Вашему вниманию топ-десять форвардов, атакующих, как правило, из глубины.

10. Эдуардо

Клуб: «Шахтер»

Годы карьеры: 2010 - 2016

Натурализованного бразильского хорвата «Шахтер» очень хотел приобрести в его бытность игроком загребского «Динамо». Но тогда Эдуардо предпочел перебраться в лондонский «Арсенал». И лишь после трехгодичной «командировки» в команду Арсена Венгера Эдуардо таки появился в коллективе Мирчи Луческу. Появился не в последнюю очередь из-за того, что его партнер по сборной Дарио Срна, являющийся по совместительству капитаном «горняков», тоже настоятельно рекомендовал Эдуардо пристать на предложение дончан. Да и после тяжелейшей травмы, которую он получил в Лондоне, в Донецке Эдуардо проще было вернуть кондиции.

Луческу не спешил бросать сразу в бой Эдуардо. В первом сезоне на «Донбасс Арене» хорватский бразилец был игроком ротации. Но это не помешало ему регулярно забивать. Эдуардо был «специалистом» по голам в матчах против «Динамо», особенно в Кубке страны. 11-й номер «горняков» отлично читал игру, умел связывать полузащиту и атаку, мог сыграть и на фланге, и оттянутого форварда. Летом 2014-го покинул «Шахтер», но спустя год вернулся. В это время Эдуардо стал настоящим джокером команды. Окончательно ушел из «Шахтера» в 2016-м.

9. Александр Паляница

Клубы: «Днепр», «Верес», «Карпаты», «Кривбасс», «Металлист», «Спартак» С.

Годы карьеры: 1992 – 2004

Вся карьера форварда вертелась вокруг «Днепра». Воспитанник житомирского футбола первые шаги во взрослом футболе делал именно в команде из Днепропетровска, за которую выступал еще в чемпионате Союза. Однако из-за высокой конкуренции закрепиться в «Днепре» Александру не удавалось. Он покидал «днепрян» три раза. И три раза возвращался. Но заиграть по-настоящему, застолбить место в основе этой команды ему так и не удалось. А вот в другим клубах он оставил более заметный след. Например, в «Карпатах», где составил мощный дуэт в нападении с Иваном Гецко. За свою карьеру Паляница забил более ста мячей.

8. Олег Матвеев

Клубы: «Динамо», «Шахтер», «Кремень», «Металлург» Зп., «Металлург» Д

Годы карьеры: 1992 – 2002

Воспитанник ростовского футбола заявил о себе очень громко уже в юношеском возрасте. В составе сборной СССР (до 17 лет) Матвеев стал чемпионом мира. Уже тогда, в 1987 году, на юркого паренька обратили внимание селекционеры киевского «Динамо». В столицу Украины Матвеев перебрался в 1989 году. Несмотря на то, что в «Динамо» Олег находился почти четыре года, пробиться в основу так и не смог. А вот в «Шахтере», куда он перешел в 1992-м, он стал системообразующим игроком, одним из лидеров команды.

В 1996 году наставник «горняков» Яремченко ушел из команды в «Кремень», прихватив с собой некоторых игроков «Шахтера». В том числе и «Мотю». И в Кременчуге Матвеев немало забивал. В следующем году вернулся в «Шахтер». И снова – в основу. В 1997 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины – 21 гол. Отличался отменным голевым чутьем, классно исполнял штрафные удары. Мог сыграть и центрального полузащитника.

7. Сергей Ателькин

Клубы: «Шахтер», «Кремень», «Металлург» Д

Годы карьеры: 1992 – 2003

Карьера Ателькина очень похожа на игровую судьбу Матвеева. Оба играли за донецкую команду на заре становления нашего футбола (а Сергей отыграл за «горняков» еще и в чемпионатах СССР), оба считались игроками основы, оба затем уходили в аренду в «Кремень», оба снова вернулись в Донецк. А вот дальше их пути-дорожки разошлись. В 1997 году Ателькин ушел в «Лечче», оттуда – в «Боавишту». Заиграть за рубежом в силу разных причин ему не удалось. В 1999 году он вернулся в «Шахтер». «Рыцарь без страха и упрека» - так называл этого форварда бывший тренер «Шахтера» Виктор Прокопенко. Быстрый, резкий, умеющий забить или отдать передачу в самый решающий момент игры. Вместе с «Шахтером» завоевал первое историческое чемпионство. Обладатель четырех Кубков Украины.

6. Диого Ринкон

Клуб: «Динамо»

Годы карьеры: 2002 – 2009

В «Динамо» появился в 22 года. Талант, каких поискать, но и сам же фактически угробил свою карьеру. В «Динамо» долго запрягал: фактически первый сезон в Киеве у него получился провальным. Но зато запомнился неплохим голов в Кубке УЕФА в ворота «Бешикташа», который тренировал Луческу. Правда, тогда киевляне все равно уступили 1:3. Начиная с 2003-го, стал игроком основного состава. Использовался и в качестве полузащитника, и в роли оттянутого форварда. Хорошо играл корпусом, имел неплохую технику, часто забивал со «второго этажа». Наиболее памятные его голы – два мяча в ворота московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов. В составе «бело-голубых» стал трехкратным чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубок. По уровню таланта он не уступал Белькевичу, но вот из-за проблем неигрового характера так и не смог реализовать полностью свой потенциал.

5. Олег Венглинский

Клубы: «Динамо», «Днепр», «Черноморец»

Годы карьеры: 1999 – 2008

Венглинскому-младшему (его старший брат Александр тоже играл в футбол на профессиональном уровне) очень повезло играть в одной команде с Шевченко и Ребровым. Но, с другой стороны, Олегу очень не повезло, так как пробиться в основу «Динамо» в конце девяностых-начале двухтысячных у него практически не было шансов. «Велик» четыре года довольствовался амплуа запасного форварда в команде Лобановского. За это время он отыграл неполных 25 матчей. Тем не менее, Лобановский не хотел отпускать этого нападающего. Но Олег хотел играть, поэтому и выбрал «Днепр». В команде Кучеревского Венглинский стал первой звездой.

Быстрый, универсальный, забивной – он обладал всеми необходимыми опциями для форварда. Его лучшие годы прошли в Днепропетровске. Может, он бы достиг с «днепрянами» еще больших высот, но решил попробовать счастье за рубежом. В греческом АЕК. Неудачно. После возвращения из Греции выступал за «Черноморец». Но уже не так мощно, как в «Днепре».

4. Марко Девич

Клубы: «Волынь», «Металлист», «Шахтер»

Годы карьеры: 2005 – 2014

Девича для украинского футбольного болельщика открыл Виталий Кварцяный. В «Волыни» 22-летний Марко сходу прочно занял место в основе. В луцкой команде Девич играл на позиции полузащитника. На левом крыле полузащиты начинал Девич и в «Металлисте», куда его пригласил тренер харьковчан Мирон Маркевич. Однако очень быстро тренер слобожанцев переквалифицировал серба на нападающего. И уже во второй свой сезон в «Металлисте» Девич выиграл спор бомбардиров, забив 19 мячей. Девич сразу же понравился харьковским болельщикам, которые называли его «Первый после Бога». За харьковскую команду провел много ярких матчей в еврокубках. К нему проявляли конкретный интерес киевские динамовцы, но в итоге Марко оказался в «Шахтере». Но в команде Луческу закрепиться не смог и вернулся в «Металлист». Забил больше сотни мячей в официальных матчах. Является лучшим бомбардиром в истории «Металлиста». В 2008 году стал гражданином Украины. За нашу сборную провел 35 матчей, забил семь мячей.

3. Артем Милевский

Клубы: «Борисфен», «Динамо»

Годы карьеры: 2001 – 2013

«Наступает время, когда твое имя начинает цениться больше того, чем ты занимаешься». Это о нынешнем Артеме Милевском. Без преувеличения легендарный футболист киевского «Динамо» сейчас доигрывает в чемпионате Беларуси в составе еще одного «Динамо» - брестского. Там он – главная действующая фигура. Практически икона. Хотя завершать карьеру Артем мог бы в другом месте. Более престижном. Артема для украинского футбола нашел Павел Яковенко. За него долго спорили украинская и белорусская футбольные федерации. И в итоге он достался нам.

В 2006 году в составе украинской молодежки «Миля» стал вице-чемпионом Европы. В том же году уже с национальной сборной Украины добрался до четвертьфинала Мундиаля. А с «Динамо» он завоевал три чемпионских титула и четыре Кубка страны. Об этом футболисте можно рассказывать бесконечно, так как он давно перерос уровень реального персонажа, став героем небылиц и анекдотов. Блестящий форвард, как никто умеющий играть корпусом, обладающий хорошей техникой и умением отдать пас. Мог стать вторым Шевченко или Ребровым. Но с рвением, как в матчах против московского «Спартака» или «Шахтера», вне поля регулярно закапывал свой талант. Пока практически не закопал…

2. Андрей Воробей

Клубы: «Шахтер», «Днепр», «Арсенал» К., «Металлист», «Гелиос»

Годы карьеры: 1995 – 2013

В состав «Шахтера» Воробей не вошел, а ворвался. Такой стартовой скорости, как у Андрея, не было ни у кого в то время в донецкой команде. Ну, разве что Зубов в лучшие годы в этом контексте мог поспорить. Андрей мог сыграть и флангового полузащитника. И флангового нападающего, и «девятку». Отличался не только универсализмом, но и отменным голевым чутьем. Забивал много, и на разный вкус. За «Шахтер» забил более ста мячей в чемпионатах страны. С дончанами выиграл три чемпионства и три национальных Кубка. В 2001 году стал лучшим бомбардиром чемпионата: 21 гол. В 2007 году из-за конфликта с Луческу покинул «Шахтер» и перешел в «Днепр». За два с половиной миллиона евро. Кроме «днепрян», поиграл еще в нескольких командах, но повторить свой шахтерский успех так и не смог.

За сборную страны «Вара» провел 68 матчей, забил 9 мячей. Четвертьфиналист ЧМ-2006.

1. Сергей Ребров

Клубы: «Шахтер», «Динамо»

Годы карьеры: 1992 – 2008

Марко Девича харьковские болельщики называли «первым после Бога» скорее из-за чрезмерной любви. Но если быть до конца объективным, то настоящим «первым после Бога» в нашем чемпионате является Сергей Ребров. Его связка с Андреем Шевченко – лучшее, что было в нашем футболе. Если Андрей играл центрфорварда, то Сергей – оттянутого нападающего. Позиция предполагала не только навыки бомбардира, но и функции плеймейкера. И того, и другого в арсенале Сергея было достаточно. О нем, как и о Милевском, можно писать отдельную книгу, а не графу. Но, в отличие о своего партнера по клубу и сборной, Сергей не выпустил в дымовую трубу свой талант, а состоялся полностью. Он первым в чемпионатах страны забил сто мячей. Стал девятикратным чемпионом Украины. Полуфиналист Лиги чемпионов, четвертьфиналист Мундиаля.

Несмотря на свой невысокий рост, прекрасно играл головой. Имел сильный удар, отличную стартовую скорость, был штатным исполнителем «стандартов». А как он видел поле! В конце карьеры, по возвращению в «Динамо», мог сыграть и атакующего полузащитника, и даже опорного. После завершения богатой на события игровой карьеры стал успешным тренером. С «Динамо» выиграл чемпионат страны и Кубок. Сейчас тренирует венгерский «Ференцварош».

Валерий ВАСИЛЕНКО

Читайте также:

Лучшие из лучших. Топ-10 центральных полузащитников чемпионата Украины

Лучшие из лучших. Топ-10 правых полузащитников чемпионата Украины

Лучшие из лучших. Топ-10 левых полузащитников чемпионата Украины

Лучшие из лучших. Топ-10 опорных полузащитников чемпионата Украины

Лучшие из лучших. Топ-10 центральных защитников чемпионата Украины

Лучшие из лучших. Топ-10 правых защитников чемпионата Украины всех времен

Лучшие из лучших. Топ-10 левых защитников чемпионата Украины всех времен

Лучшие из лучших. Топ-десять вратарей чемпионата Украины всех времен