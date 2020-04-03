Фиорентина провела переговоры по Малиновскому, Фонсека хочет купить Тете

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2-е апреля.

1. Фиорентина провела переговоры по трансферу Малиновского. Сумма трансфера, который намечен на лето, составит около 25 миллионов евро.

2. Фонсека дал добро на переход бразильца Тете из Шахтера в Рому. Контракт атакующего хавбека с донецким клубом действует до декабря 2023 года.

3. Лучшие из лучших. Топ-10 левых полузащитников чемпионата Украины. Пилигримы, «наш Месси», «электричка», элитные бразильцы.

4. Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории. И 4-м спортсменом, кто заработал миллиард долларов.

5. Российский тренер, который контактировал с Усиком, заразился коронавирусом. Две недели назад Антон Кадушин утверждал, что есть только «хэппивирус».

6. Кого поддерживать в Беларуси? Рассказываем о самых знаковых украинцах. Когда в Европе все чемпионаты парализованы из-за коронавируса, общее внимание обращено на Беларусь.

7. Доходы от УЕФА критически важны для клубов, особенно из Украины. Ситуация действительно непростая и требует перемен…

8. «У нас не будет такого же футбола, как раньше» - главный скаут Шахтера. Жозе Боту считает, что пандемия коронавируса изменит футбольную жизнь.

9. Чемпионат Бельгии будет остановлен. Брюгге Соболя признают чемпионом. Бельгийская лига решила не доигрывать сезон.

10. АЛИЕВ: «Я в футболе давно. С моим опытом могу возглавить Динамо». Экс-полузащитник киевского клуба хочет всегда быть на первых ролях.