АЛИЕВ: «Я в футболе давно. С моим опытом могу возглавить Динамо»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев заявил, что готов возглавить столичный клуб:

«В первую очередь, нужно сначала сдать на лицензию. А потом уже видно будет, что и как. Я бы с удовольствие возглавил «Динамо», почему бы и нет. С Суркисом или нет, будет видно. Но нужно начинать с маленького. Детей тренировать не пойду, но молодежь U-19, U-21 можно.

С моим опытом, так как я в футболе очень давно, я могу чему-то научить. Но если человеку 19 лет, он уже должен играть профессионально, а я должен подсказать, а на футбольном поле уже они работают. Посмотрим, жизнь покажет. Почему я должен быть на вторых ролях? Всегда только на первых».