АЛИЕВ: «Я в футболе давно. С моим опытом могу возглавить Динамо»

Экс-полузащитник киевского клуба хочет всегда быть на первых ролях

  • 02.04.2020 16:27
  • 1619 просмотров
  • 17 комментариев
АЛИЕВ: «Я в футболе давно. С моим опытом могу возглавить Динамо»
© dynamo.kiev.ua. Александр Алиев

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев заявил, что готов возглавить столичный клуб

«В первую очередь, нужно сначала сдать на лицензию. А потом уже видно будет, что и как. Я бы с удовольствие возглавил «Динамо», почему бы и нет. С Суркисом или нет, будет видно. Но нужно начинать с маленького. Детей тренировать не пойду, но молодежь U-19, U-21 можно. 

С моим опытом, так как я в футболе очень давно, я могу чему-то научить. Но если человеку 19 лет, он уже должен играть профессионально, а я должен подсказать, а на футбольном поле уже они работают. Посмотрим, жизнь покажет. Почему я должен быть на вторых ролях? Всегда только на первых».

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Источник — YouTube

(7 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.04.2020 18:03
    0
    Ахахахахаахахахаха это очень смешно , но с Суркисом нет ничего невозможного
    А вообще конечно это просто ахахахахахаахах
    Ссылка
    Andre Petlyra
    online
      Andre Petlyra, 02.04.2020 18:01
    0
    опыт 0 и практики 0 и сам 0 только 500 грамм с утра для апахмелки
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.04.2020 17:49
    0
    Аля споит всё динамо. Придётся Сурку тогда переименовываться на клуб анонимных алкоголиков
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 02.04.2020 17:44
    +1
    а не пить хотяб три дня можешь?
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2020 17:29
    +1
    нє-нє-нє,не треба))краще бомжацьку кротоферму приймай
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 02.04.2020 17:21
    +2
    axylinam, 02.04.2020 16:33
    Алиев может только бар возглавить
    Возглавить крестный ход в гастрик за очередным литром... с его-то опытом
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 02.04.2020 17:18
    +1
    Динамовская печень?
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 02.04.2020 17:02
    +1
    Алиев в роли тренера:Нуууу...Чтобы не пропустили
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 02.04.2020 17:00
    +3
    Саня, закушуй
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
      © УАФ– М а ф і я! , 02.04.2020 17:00
    +2
    Так оно скорее всего и будет, зная любовь шлимазла губастенького к динамовским сердцам. Правда очередь большая, так как после лесика будет Заваров, затем Максимов, так что Алиеву придётся подождать лет 10. Как раз будет время конспекты Лобановского изучить
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.04.2020 16:55
    +3
    Неплохой вариант, ненамного хуже нынешнего тренера.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 02.04.2020 16:50
    +2
    Соответствует Динамо по всем параметрам . Помощник - Милевский. Консультанти- Палич(Семин) и Леоненко
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.04.2020 16:50
    +4
    Это возможно если ФИФА возглавит Витек Леоненко.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 02.04.2020 16:49
    +2
    Я же просил - Алиеву больше не наливать!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 02.04.2020 16:43
    +2
    Знаем чему ты можешь научить
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.04.2020 16:33
    +5
    Алиев может только бар возглавить
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 02.04.2020 16:31
    -6
    В принципе вы уже с дырнама на одном уровне
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.04.2020 16:33
    +5
    Алиев может только бар возглавить
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.04.2020 16:50
    +4
    Это возможно если ФИФА возглавит Витек Леоненко.
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 02.04.2020 17:00
    +3
    Саня, закушуй
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.04.2020 16:55
    +3
    Неплохой вариант, ненамного хуже нынешнего тренера.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 02.04.2020 17:21
    +2
    axylinam, 02.04.2020 16:33
    Алиев может только бар возглавить
    Возглавить крестный ход в гастрик за очередным литром... с его-то опытом
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 02.04.2020 17:00
    +2
    Так оно скорее всего и будет, зная любовь шлимазла губастенького к динамовским сердцам. Правда очередь большая, так как после лесика будет Заваров, затем Максимов, так что Алиеву придётся подождать лет 10. Как раз будет время конспекты Лобановского изучить
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 02.04.2020 16:50
    +2
    Соответствует Динамо по всем параметрам . Помощник - Милевский. Консультанти- Палич(Семин) и Леоненко
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 02.04.2020 16:49
    +2
    Я же просил - Алиеву больше не наливать!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 02.04.2020 16:43
    +2
    Знаем чему ты можешь научить
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 02.04.2020 17:44
    +1
    а не пить хотяб три дня можешь?
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2020 17:29
    +1
    нє-нє-нє,не треба))краще бомжацьку кротоферму приймай
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 02.04.2020 17:18
    +1
    Динамовская печень?
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 02.04.2020 17:02
    +1
    Алиев в роли тренера:Нуууу...Чтобы не пропустили
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.04.2020 18:03
    0
    Ахахахахаахахахаха это очень смешно , но с Суркисом нет ничего невозможного
    А вообще конечно это просто ахахахахахаахах
    Ссылка
    Andre Petlyra
    online
      Andre Petlyra, 02.04.2020 18:01
    0
    опыт 0 и практики 0 и сам 0 только 500 грамм с утра для апахмелки
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.04.2020 17:49
    0
    Аля споит всё динамо. Придётся Сурку тогда переименовываться на клуб анонимных алкоголиков
    Ссылка
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