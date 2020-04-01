Кого поддерживать в Беларуси? Рассказываем о самых знаковых украинцах

Кто бы мог подумать, что в начале апреля 2020 года некоторые спортивные и футбольные каналы будут в экстренном порядке приобретать телевизионные права на показ в своих странах «Беларусбанк - чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги» - именно такое название официально носит высший дивизион системы футбольных лиг Беларуси. Согласно последней информации, права на показ белорусской лиги приобрели уже 12 стран мира, среди которых есть и Украина.

Впрочем, далеко не все в Европе в восторге от решения белорусских властей продолжать розыгрыш футбольного чемпионата. В частности, журналисты популярного в Испании издания Marca в недавнем выпуске откровенно недоумевали, во что играет Беларусь…

Однако «футбольный голод» все равно вынуждает болельщиков по всему миру обращать внимание на это первенство. В частности, в Австралии уже создали фан-клуб команды «Слуцк», в ряды которого за первые несколько дней вступило уже порядка полутора тысяч человек. Впрочем, там есть своя интересная предыстория для такого явления, а вот что касается Украины, то у нас есть вполне себе футбольные причины для повышенного интереса (как минимум на время карантина) к чемпионату соседней страны – там, как свидетельствуют данные портала Transfermarkt, выступают 22 наших соотечественника. Интересно, что в сезоне-2019 таковых было 27, о чем мы детально рассказывали в специальном материале в конце минувшего года, однако с учетом того, что чемпионат Беларуси только набирает свой ход, к его окончанию число украинцев, перебравшихся в эту лигу, вполне способно вырасти.

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Сегодня же мы поговорим о самых знаковых украинцах, из числа тех, что ныне выступают в Беларуси. Для этого определим своего рода номинации, для каждой из которых и подыщем своего героя.

Самый дорогой – Александр НОЙОК («Динамо-Брест»)

27-летний воспитанник академии «Шахтера» Александр Нойок, который на взрослом уровне успел поиграть в Украине за «Говерлу», донецкий «Металлург» и «Металлист», ныне выступает в стане действующего чемпиона Беларуси «Динамо-Брест». В этой команде Нойок является одним из лидеров, а потому неудивительно, что по последним оценкам Transfermarkt его стоимость выросла до 1,5 миллионов евро. Ныне Нойок – не только самый дорогостоящий среди украинских легионеров в Беларуси, но и один из наиболее дорогих игроков всего тамошнего чемпионата. Наряду с Александром в тройку самых дорогостоящих футболистов лиги входят также белорусы Михаил Гордейчук и Станислав Драгун из «Динамо-Брест» и БАТЭ соответственно.

Самый опытный – Александр ПАПУШ («Ислочь»)

Одну из наименьших трансферных стоимостей в чемпионате Беларуси и наименьшую среди украинцев имеет правый защитник «Ислочи» Александр Папуш. По оценкам все того же Transfermarkt, стоимость контракта бека составляет всего 50 тысяч евро. Это вполне объяснимо, так как Папушу уже 35 лет, да и выступает он в рядах отнюдь не местного гранда – «Ислочь» по итогам минувшего сезона оказалась пятой, но в предыдущие два года до этого являлась типичным середняком турнирной таблицы. Примечательно, что в Украине Папуш поиграл совсем мало – в 2007 году он провел лишь 2 матча за «Ильичевец» (нынешний «Мариуполь»), воспитанником академии которого и является. В 2008 году Папуш перебрался в чемпионат Беларуси, где и выступает по сей день с небольшими перерывами в 2013 и 2014 годах. К слову, ныне среди украинских легионеров именно Папуш является своего рода «старейшиной» - игроком, который раньше остальных дебютировал и дольше всех выступает в чемпионате Беларуси.

Самый возрастной – Олег КАРАМУШКА («Витебск»)

О Карамушке довольно рано заговорили в Украине, когда он в 2005 году в возрасте 21 года, перебрался из «Борисфена» в «Шахтер». Поговаривали, что на молодого центрбека в стане «горняков» возлагались серьезные надежды, но оправдать он их не смог, хотя один полный поединок за «Шахтер» в чемпионате Украины все-таки провел. После донецкого гранда Карамушка поиграл еще за несколько украинских команд, прежде чем в 2011 году оказался в Беларуси. С тех пор с небольшим перерывом в 2012 году (немного поиграл за «Крымтеплицу») выступает исключительно в соседней для нашего государства стране. Поиграл за «Днепр» из Могилева, «Минск», «Белшину», а с 2016 года выступает в рядах «Витебска», с которым в начале декабря минувшего года продлил контракт на сезон-2020. В конце апреля Карамушке исполнится уже 36 лет, благодаря чему он является самым возрастным украинцем в Беларуси и одним из наиболее опытных игроков тамошнего элитного первенства в целом.

Самый молодой – Евгений ЧАГОВЕЦ («Минск»)

Наиболее молодым нашим соотечественником в чемпионате Беларуси является 22-летний центральный защитник «Минска» Евгений Чаговец. О нем отечественные любители футбола могли слышать по выступлениям за «Шахтер» U-19 в Юношеской лиге УЕФА, где Чаговец в сезоне-2017/18 провел 2 поединка из 6. В академии «горняков» этот центрбек провел четыре года – с 2015 по 2019. Летом минувшего года Чаговец на правах свободного агента перебрался в Беларусь, где интерес к нему проявил «Минск». В этой молодой команде (клуб «Минск» основан в 2006 году) Чаговец уже находится на хорошем счету, проведя 12 матчей в минувшем розыгрыше чемпионата и отыграв в обоих поединках текущего сезона. К слову, 28 марта Чаговец отличился первым забитым мячом в нынешнем розыгрыше чемпионата, что помогло «Минску» выиграть в дерби у столичного «Динамо» (3:2).

Самый неоднозначный – Евгений ХАЧЕРИДИ («Динамо-Брест»)

Хачериди и в Украине был фигурой весьма неоднозначной – защитник с прекрасными данными и умениями, который нередко выдавал совершенно потрясающие матчи, в других поединках умел становиться абсолютно неуправляемым и непредсказуемым, что приводило не только к обидным ошибкам, но и к глупым удалениям… После ухода из «Динамо» неоднозначность в футбольной карьере Хачериди продолжилась в Греции, где он за целый сезон провел лишь 3 поединка в тамошнем чемпионате. Летом 2019-го Евгений расторг контракт с ПАОКом, после чего несколько месяцев пребывал в поисках нового места работы, прежде чем договорился с «Динамо-Брест». Впрочем, в Беларуси фигура Хачериди не перестала быть неоднозначной – потенциально один из сильнейших центрбеков чемпионата пока так и не дебютировал за «Динамо-Брест». Еще в конце минувшего года в прессе появились слухи, что Хачериди может расторгнуть свой контракт с клубом, даже не успевший к тому моменту начать свое действие. Впоследствии эта информация была опровергнута, а Хачериди остался, но почему он пока не играет – загадка… Хотя, если верить главному тренеру «Динамо-Брест» Сергею Ковальчуку (кому-то же верить нужно!), то Евгений не появляется на поле из-за травмы пальца.

Самый боевитый – Александр ВАСИЛЬЕВ («Минск»)

25-летний Александр Васильев выступает на позиции опорного полузащитника и является воспитанником академии киевского «Динамо». Впрочем, за «бело-синих» в официальных матчах хавбеку сыграть не посчастливилось, а в 2012 году он сперва на правах аренды, а затем и на постоянной основе присоединился к «Днепру». В рядах этой команды провел 2 поединка в УПЛ сезона-2014/15 против «Шахтера» (3:2) и «Говерлы» (0:0), а затем выпал из числа претендентов на место в составе, пока летом 2017 года свободным агентом не перебрался в «Арсенал-Киев». За «канониров» провел полгода, но отыграл в УПЛ лишь в 9 матчах, причем в 8 выходил на поле со скамьи запасных. В феврале 2018-го переехал в «Минск», где уже успел себя отменно зарекомендовать. В частности, стоимость Васильева, по оценкам Transfermarkt, выросла за этот период с 75 до 500 тысяч евро. Интересно, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Беларуси Александр Васильев является лидером первенства по числу единоборств в обороне, которых на счету хавбека 38 (74% - успешные). Очевидно, боевитость и неуступчивость Васильева в своей зоне помогли «Минску» в первых двух турах одолеть «Белшину» (3:1) и земляков из «Динамо» (3:2), и ныне лидировать в турнирной таблице.

Самый усердный – Артем СУХОЦКИЙ («Динамо» Минск)

Этот воспитанник академии киевского «Динамо», так и не получивший возможности проявить себя в первой команде, хорошо знаком отечественным любителям футбола по играм за «Александрию» и «Зарю». В январе 2018 года Сухоцкий на правах свободного агента перебрался в «Слован» из Братиславы, но уже в марте нынешнего года словацкий клуб согласился отпустить украинца в краткосрочную аренду (до 15 июля) в минское «Динамо». В Беларуси Сухоцкий начал весьма рьяно и усердно. В частности, по данным Wyscout, ныне Артем является безоговорочным лидером тамошнего чемпионата по числу выполненных передач в последнюю треть поля. Таковых на счету Сухоцкого статистики насчитали 32, что правда, по их точности (59%) Артем не попадает даже в топ-20 рейтинга, занимая 22-е место.

Самый известный – Артем МИЛЕВСКИЙ («Динамо-Брест»)

Можно сколько угодно говорить про всех остальных, но самой яркой и известной фигурой в нынешнем чемпионате Беларуси является, пожалуй, именно экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский. На этническую родину этот футболист вернулся в январе минувшего года, и сразу же воплотил мечту, став с «Динамо-Брест» чемпионом Беларуси. В результативности Милевский к своим 35 годам изрядно подрастерял. В частности, в прошлом сезоне на его счету только 4 забитых мяча в 26 поединках, однако ныне Артем берет иным – прекрасным пониманием игры. Это позволило Милевскому стать лидером чемпионата Беларуси в минувшем сезоне по ключевым и умным передачам (28 и 62 соответственно). Да и в стартовавшем розыгрыше Артем пока по ключевым (5) идет на первой строчке, что подчеркивает его важность в командной игре «Динамо-Брест», а также незаурядный, как минимум по меркам белорусского футбола, талант.

Алексей СЛИВЧЕНКО