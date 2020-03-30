MARCA: Во что играет Беларусь?

Авторитетная газета MARCA, возможно, впервые в истории посвятила первую полосу чемпионату Беларуси.

Испанское издание описало белорусские реалии (например, измерение температуры у болельщиков на входе на стадионы), а также было повержено в шок заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, испанцы недоумевают, почему первое лицо государства предлагает бороться с коронавирусом посредством распития водки.

Напомним, чемпионат Беларуси – единственный в Европе, где все еще проводят матчи.

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