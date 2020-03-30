MARCA: Во что играет Беларусь?

Испанское издание очень удивлено происходящим

  • 30.03.2020 22:34
  • 1714 просмотров
  • 1 комментарий
MARCA: Во что играет Беларусь?
© ФК Динамо Брест

Авторитетная газета MARCA, возможно, впервые в истории посвятила первую полосу чемпионату Беларуси.

Испанское издание описало белорусские реалии (например, измерение температуры у болельщиков на входе на стадионы), а также было повержено в шок заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, испанцы недоумевают, почему первое лицо государства предлагает бороться с коронавирусом посредством распития водки.

Напомним, чемпионат Беларуси – единственный в Европе, где все еще проводят матчи.

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#LaPortada 🗞️ ¿A qué juega Bielorrusia? 🇧🇾

Публикация от MARCA (@marca)

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 31.03.2020 00:26
    0
    Хорошо, что у бацьки шизофрения хоть не протекает буйно как у Путлера.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 31.03.2020 00:26
    0
    Хорошо, что у бацьки шизофрения хоть не протекает буйно как у Путлера.
    Ссылка
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