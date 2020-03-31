Слуцк – до гробовой доски! Название клуба привлекло фанатов со всего мира

Пока практически весь спорт находится на паузе из-за пандемии коронавируса, чемпионат Беларуси остается едва ли не единственным оазисом профессионального футбола. 16 отборных команд Высшей лиги Беларуси аки бесстрашные гладиаторы дарят эмоции теперь уже болельщикам по всему миру.

Но интерес новых англоязычных фанов заключается не только в самой игре, но и околофутбольных темах. К примеру, больше всего заграничным фанам пришлось по вкусу название ФК «Слуцк» на транслите (sluts с английского переводится как «шл*хи» - прим.). Около недели назад один австралиец из Аделаиды даже создал группу в фейсбуке под названием FK Slutsk Worldwide, в которой уже состоят более 1,5 тысячи человек.

«Коронавирус сильно ударил по футбольным фанатам всего мира. Мы благодарим белорусскую Высшую лигу и ФК «Слуцк» за то, что они поддерживают футбол во всем мире. Присоединяйтесь! Мы любим «Слуцк»!» – говорится в описании сообщества.

Самое интересное, что активность болельщиков не ограничивается забавными комментариями. Уже есть новый флаг команды:



«Мы все «Слуцк»

А один житель Нью-Йорка даже записал импровизированный гимн «Слуцка». Текст неказистый и чем-то напоминает историю с «гимном Казахстана» из «Бората», но мотив цепляет:

Мы любим наш «Слуцк»,

Величайшая команда Беларуси,

Мы любим наш «Слуцк», ФК «Слуцк»!

Я действительно думаю, что в этом году мы выиграем Кубок!

Я знаю, что мы говорили то же самое в прошлом году, но мне на самом деле мне все равно...

Мы любим наш «Слуцк»,

Величайшая команда Беларуси,

Мы любим наш «Слуцк»,

Мы самая большая команда во всей Европе,

Мы любим наш «Слуцк»,

Думаю, мы выиграем Кубок,

Мы любим наш «Слуцк», ФК «Слуцк»,

Мы любим «Слуцк»!

В белорусском клубе уже отметили эту активность и готовят продуманную ответную реакцию, дабы новые поклонники и после карантина остались верны «бело-синим».

«Не хотим устраивать из этой неординарной истории недолгосрочный «хайп», а искренне хотим, чтобы эти болельщики остались с командой и после конца мировой эпидемии, даже когда весь мировой футбол вернётся из карантина.

Готовим продуманную ответную реакцию, и не только для иностранного фан-клуба, но и для наших местных болельщиков, которые не оставляют команду в столь трудную минуту. Спасибо всем им.

Такой масштабный интерес из другого полушария случается со «Слуцком» впервые, хотя у нас, например, есть болельщик из Уэльса, который приезжал в наш город и посетил домашний матч команды», – сообщили представители клуба в разговоре с «Белсатом».

Заграничные поклонники клуба из Беларуси также придумали новую роль для главного тренера «Слуцка». Если исходить из англоязычного названия, то вполне логично, что Виталий Павлов теперь настоящий P.I.M.P. (сутенер) или King of the Sluts (король шл*х).

Но некоторые болельщики хотят большего и уже предлагают назначить на пост наставника команды российского специалиста Леонида Слуцкого, дабы выбить бинго в этой забавной истории.

Далее нарезка самых смешных шуток, мемов и каламбуров из группы в фейсбуке:

«Если бы твоя жена или подруга сказала: «Выбирай: я или «Слуцк», вы бы по ней скучали?».

«Кто-нибудь объяснит, почему матч великого «Слуцка» против «Бреста» (здесь снова игра слов: breast по английски – грудь) не был самым ожидаемым в году?».

«Мне стыдно, но я скрываю от своей подруги, насколько сильно я люблю «Слуцк»



«На матче с «Брестом» было 50 человек. В следующем сезоне «Слуцку» понадобится стадион, вместимостью 100 тысяч человек».



«Эта группа растет быстрее, чем коронавирус. Молодцы, парни».

«Слуцк» – до гробовой доски! Е…ть БАТЭ».

Твой клуб.. ФК «Слуцк»...

А вот так выглядит география новых поклонников белорусской команды: