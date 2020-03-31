Плюс Болгария. Чемпионат Беларуси показывают уже в 12 странах мира

Один из болгарских телеканалов (Diema Sport) приобрел права на показ матчей чемпионата Беларуси по футболу. Теперь этот турнир показывают уже 12 стран мира.

В число 12 стран-трансляторов входят: Украина, Литва, Россия, Болгария, Израиль, Индия, Сербия, Черногория, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Северная Македония.

Во всей Европе среди национальных чемпионатов продолжается только лишь чемпионат Беларуси. Предпоследним оставался аналогичный турнир в Турции, но и он был прекращен из-за пандемии коронавируса.