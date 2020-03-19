ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за коронавируса

Турецкие чемпионаты по баскетболу и волейболу также поставлены на паузу

  • 19.03.2020 17:01
  • 824 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за коронавируса
© Fanatik. Мехмет Касапоглу

Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу встретился сегодня с президентами федераций и по результатам встречи объявил о переносе чемпионатов Турции по футболу, баскетболу и волейболу.

После принятия решения Мехмет Сепил, президент Ассоциации футбольных клубов Турции, объявил, что приглашает руководителей всех клубов на встречу, чтобы определить последующие шаги. Футбол в Турции продолжался до сих пор без зрителей, будучи лишь двумя лигами наряду с Беларусью, которые продолжали соревнования в условиях пандемии.

Футболисты, тренеры и клубы оказали большое давление на турецкую федерацию и министерство, чтобы отложить чемпионат. Решение о приостановке турниров в турецких лигах было обнародовано официально на сегодняшней встрече в Анкаре.

В Турции за «Ризеспор» выступают Денис Гармаш, Николай Морозюк и Андрей Борячук. Кроме того, Артем Кравец является вице-капитаном аутсайдера, «Кайсериспора». А во втором дивизионе Евгений Селезнев защищает цвета «Бурсаспора», Александр Гладкий – «Адана Демирспора», обе команды ведут борьбу за повышение в классе. Контракт украинца Сергея Рыбалки с турецким «Сивасспором» приостановлен на полгода, и он не сможет помочь своей команде из-за травмы.

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Источник — Fanatik

(3 голоса)

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Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 19.03.2020 17:10
    +2
    И не сомневался. Остались белорусы. Надолго ли?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 19.03.2020 17:09
    +2
    бацька последний диктатор европы. и последний чемпионат играется.
    и опять же... это не совпадение)))
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 19.03.2020 17:10
    +2
    И не сомневался. Остались белорусы. Надолго ли?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 19.03.2020 17:09
    +2
    бацька последний диктатор европы. и последний чемпионат играется.
    и опять же... это не совпадение)))
    Ссылка
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