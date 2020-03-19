ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за коронавируса

Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу встретился сегодня с президентами федераций и по результатам встречи объявил о переносе чемпионатов Турции по футболу, баскетболу и волейболу.

После принятия решения Мехмет Сепил, президент Ассоциации футбольных клубов Турции, объявил, что приглашает руководителей всех клубов на встречу, чтобы определить последующие шаги. Футбол в Турции продолжался до сих пор без зрителей, будучи лишь двумя лигами наряду с Беларусью, которые продолжали соревнования в условиях пандемии.

Футболисты, тренеры и клубы оказали большое давление на турецкую федерацию и министерство, чтобы отложить чемпионат. Решение о приостановке турниров в турецких лигах было обнародовано официально на сегодняшней встрече в Анкаре.

В Турции за «Ризеспор» выступают Денис Гармаш, Николай Морозюк и Андрей Борячук. Кроме того, Артем Кравец является вице-капитаном аутсайдера, «Кайсериспора». А во втором дивизионе Евгений Селезнев защищает цвета «Бурсаспора», Александр Гладкий – «Адана Демирспора», обе команды ведут борьбу за повышение в классе. Контракт украинца Сергея Рыбалки с турецким «Сивасспором» приостановлен на полгода, и он не сможет помочь своей команде из-за травмы.