Только две европейские страны продолжают свой футбольный чемпионат

В чемпионатах Турции и Беларуси выступают легионеры из Украины

  • 19.03.2020 00:34
  • 626 просмотров
  • 1 комментарий
Только две европейские страны продолжают свой футбольный чемпионат
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Большинство европейских и мировых футбольных чемпионатов приостановили свои турниры из-за пандемии коронавируса, но в двух странах Европы футбол продолжается.

Проводятся матчи в турецкой Суперлиге, а 19 марта стартует Высшая лига Беларуси. Хотя в обеих странах зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, их футбольное руководство не считает нужным отменять турниры.

В Турции (всего 4 украинца) за «Ризеспор» выступают Денис Гармаш, Николай Морозюк и Андрей Борячук. А во втором дивизионе Евгений Селезнев защищает цвета «Бурсаспора».

В Беларуси (всего 9 украинцев) за клуб «Динамо-Брест» играют Артем Милевский и Евгений Хачериди. Также в Высшей лиге смогут поиграть в футбол Артем Сухоцкий («Динамо» Минск), Гегам Кадимян («Неман» Гродно), Дмитрий Рыжук (ФК «Минск»), Максим Каленчук (ФК «Витебск»), Сергей Чеботаев (ФК «Слуцк»), Александр Мигунов и Алексей Ковтун («Рух» Брест).

P.S. Отметим, что контракт украинца Сергея Рыбалки с турецким «Сивасспором» приостановлен на полгода, и он не сможет помочь своей команде из-за травмы.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.03.2020 01:01
    0
    Рыбалка в Сиваспоре. Тоже Турция
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.03.2020 01:01
    0
    Рыбалка в Сиваспоре. Тоже Турция
    Ссылка
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