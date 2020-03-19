Только две европейские страны продолжают свой футбольный чемпионат

Большинство европейских и мировых футбольных чемпионатов приостановили свои турниры из-за пандемии коронавируса, но в двух странах Европы футбол продолжается.

Проводятся матчи в турецкой Суперлиге, а 19 марта стартует Высшая лига Беларуси. Хотя в обеих странах зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, их футбольное руководство не считает нужным отменять турниры.

В Турции (всего 4 украинца) за «Ризеспор» выступают Денис Гармаш, Николай Морозюк и Андрей Борячук. А во втором дивизионе Евгений Селезнев защищает цвета «Бурсаспора».

В Беларуси (всего 9 украинцев) за клуб «Динамо-Брест» играют Артем Милевский и Евгений Хачериди. Также в Высшей лиге смогут поиграть в футбол Артем Сухоцкий («Динамо» Минск), Гегам Кадимян («Неман» Гродно), Дмитрий Рыжук (ФК «Минск»), Максим Каленчук (ФК «Витебск»), Сергей Чеботаев (ФК «Слуцк»), Александр Мигунов и Алексей Ковтун («Рух» Брест).

P.S. Отметим, что контракт украинца Сергея Рыбалки с турецким «Сивасспором» приостановлен на полгода, и он не сможет помочь своей команде из-за травмы.