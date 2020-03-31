Украинцы Нойок и Хачериди - в топ-5 самых дорогих игроков Беларуси

По обновленной версии авторитетного Transfermarkt в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Беларуси входят два украинца: это Александр Нойок и Евгений Хачериди из «Динамо» Брест.
При этом Нойок делит первое место с ценником в 1,5 миллиона евро, а Хачериди занимает 5-е место и оценен в 1,2 миллиона евро.
Украинский форвард Артем Милевский оценен в 100 тысяч евро и в топ-100 не входит.
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Источник — Трибуна
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