Украинцы Нойок и Хачериди - в топ-5 самых дорогих игроков Беларуси

Милевский не входит в топ-100

  • 31.03.2020 19:53
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Украинцы Нойок и Хачериди - в топ-5 самых дорогих игроков Беларуси
© dynamo-brest.by

По обновленной версии авторитетного Transfermarkt в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Беларуси входят два украинца: это Александр Нойок и Евгений Хачериди из «Динамо» Брест.

При этом Нойок делит первое место с ценником в 1,5 миллиона евро, а Хачериди занимает 5-е место и оценен в 1,2 миллиона евро.

Украинский форвард Артем Милевский оценен в 100 тысяч евро и в топ-100 не входит.

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Источник — Трибуна

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