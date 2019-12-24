Не Милевским единым, или Как украинцы Беларусь покоряют

Начиная с конца «девяностых» украинский футбол постепенно двигался вверх, прежде чем к началу «десятых» годов стать вполне себе самодостаточным явлением. И если для некоторых болельщиков украинская Премьер-лига так и не стала самым любимым и наиболее интересным футбольным турниром, то вот для абсолютного большинства отечественных футболистов это соревнование точно оказалось той самой «теплой ванной», вылезать из которой они банально не видели смысла.

Но так продолжалось до 2014 года. После аннексии Крыма и начавшейся войны на Донбассе уровень УПЛ достаточно быстро начал падать. Друг за другом исчезали клубы, которые ранее были весьма видными игроками в элитном дивизионе отечественного футбола – одни потери «Металлиста» и «Днепра» чего стоят. Начали испытывать проблемы даже наши гранды – «Шахтер» и «Динамо». Вследствие этого, а также резко ухудшившейся экономической ситуации в стране, футбол в Украине также начал переживать непростые времена. Снизились зарплаты в большинстве команд УПЛ, в некоторых коллективах начали накапливаться миллионные долги, где-то урезали или перестали платить вовсе премиальные. Эффект «теплой ванны» рассеялся практически мгновенно, вследствие чего многие украинские футболисты, привыкшие к в общем-то более чем комфортной (на фоне остальных жителей страны) жизни, вынуждены были начать поиск интересных вариантов за пределами родины.

Не так давно мы провели весьма обширное исследование, определив 10 наиболее популярных стран для украинских футболистов. Среди них оказался и чемпионат Беларуси – лига, за которой в нашей стране, справедливости ради, мало кто следил ранее. До 2014 года лишь в одном сезоне (чемпионат-2011) в элите белорусского футбола выступало более 25 украинских футболистов. Но с 2014-го и по нынешний момент наших игроков-профессионалов в соседней стране всегда больше этой цифры. В 2014 году украинцев в чемпионате Беларуси было 30, в 2015-м – 29, в 2016-м – 33, в 2017-м – 39, в 2018-м – 31. И лишь в минувшем чемпионате (сезон-2019) украинских футболистов в Беларуси оказалось меньше, чем за последние пять лет – 27. Но у большинства из нас на слуху лишь фамилии Артема Милевского и, быть может, Александра Нойока и Алексея Хобленко, которые в составе «Динамо-Брест» стали чемпионами Беларуси.

Однако украинцы представлены были в 11 из 16 командах-участницах элитного дивизиона чемпионата Беларуси-2019. Мы решили, что небольшой обзор выступлений наших легионеров покажется интересным и познавательным для тех, кто по-настоящему интересуется украинским футболом. Сразу отметим, что речь пойдет о тех футболистах, кто не просто числился в заявке, а провел хотя бы один матч в чемпионате.

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ГОМЕЛЬ, 15-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 1959 году

Высшее достижение: чемпион Беларуси-2003

В сезоне-2019 за команду сыграло 3 украинца

«Гомель» по итогам чемпионата вылетел из Высшей лиги чемпионата Беларуси, однако лучшим игроком команды в сезоне был признан именно украинец Виталий Квашук, который в 27 поединках отличился 14 голами и 5 результативными передачами. Квашуку 26 лет и он является воспитанником академии «Динамо», что правда за киевлян не сыграл ни одного матча. В УПЛ сыграл лишь один матч за донецкий «Металлург» в сезоне-2012/13. В «Гомель» перешел в январе нынешнего года, но уже известно, что после вылета команды украинец карьеру в клубе не продолжит.

Помимо Квашука за «Гомель» сыграли также экс-футболист «Черноморца» Евгений Смирнов (7 матчей) и воспитанник «Динамо», поигравший за «Гелиос» и «Сумы», Бадри Акубардия (22 матча, 2 гола). Оба, как и Квашук, покинут «Гомель» уже с 1 января 2020 года.

ДНЯПРО, 14-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 1960 году

Высшее достижение: чемпион Беларуси-1998

В сезоне-2019 за команду сыграло 2 украинца

Команда из Могилева заняла 14-е место, но в стыковых матчах за право сохранить прописку в Высшей лиге уступила «Руху» из Бреста. В составе «Дняпро» в сезоне-2019 оказалось два украинца, но серьезно можно говорить только о 28-летнем хавбеке Александре Батищеве. Он является воспитанником академии донецкого «Шахтера». В Украине поиграл за «Зарю», «Сумы» и алчевскую «Сталь». В 2014 году перебрался в Беларусь, где успел за это время сменить уже пять клубов. За «Дняпро» выступал с лета нынешнего года и успел провести 13 матчей. К слову, контракт Батищева истекает в конце года, а потому, вероятнее всего, что в «Дняпро» Александр не задержится.

Вторым нашим легионером в «Дняпро» является 25-летний защитник Михаил Калугин (воспитанник «Металлиста»), который пришел в команду в августе и успел до конца чемпионата сыграть лишь в 3 матчах. Калугин до 2014 года также выступал в Украине, а затем подался за рубеж, успев поиграть в Словакии, Армении и четырех командах Беларуси.

ВИТЕБСК, 13-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 1960 году

Высшее достижение: серебряный призер 1993 и 1995 годов

В сезоне-2019 за команду сыграло 3 украинца

«Витебску» удалось отстоять прописку в элите по итогам чемпионата-2019. В этом команде помогли сверх опытные украинские легионеры Артем Старгородский и Олег Карамушка. 37-летний Старгородский, который пришел в «Витебск» летом минувшего года из киевского «Арсенала», провел 27 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами. В январе Артем покинет «Витебск», о чем стало известно буквально несколько недель назад. Что касается 35-летнего Карамушки, то на его счету 19 матчей и 1 гол. В начале декабря Олег продлил контракт с «Витебском» до конца следующего сезона.

Играл за «Витебск» в сезоне-2019 еще и также прекрасно знакомый украинским болельщикам Максим Фещук (11 матчей, 1 гол), но в середине сезона он угодил в дубль и в начале следующего года по завершении контракта покинет клуб.

СЛУЦК, 11-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 1998 году

Высшее достижение: чемпион Первой лиги-2013

В сезоне-2019 за команду сыграло 2 украинца

Два украинских легионера помогли «Слуцку» по итогам сезона сохранить прописку в Высшей лиге. 22-летний вингер Артем Дудик провел 27 матчей, записав на свой счет 4 гола и 1 результативную передачу. В конце этого года у хавбека истекает срок действия арендного соглашения и он должен будет вернуться в клуб, которому принадлежит – донецкий «Шахтер». К слову, помнить Дудика любители УПЛ должны вовсе не по играм за «горняков», коих пока в активе Артема нет, а по выступлениям за «Волынь», где он в юном возрасте весьма ярко сумел себя проявить.

Еще один воспитанник «Волыни» 22-летний хавбек Юрий Тетеренко провел за «Слуцк» 22 матча. Он пришел в команду в феврале из литовского «Атлантаса», но 31 декабря срок действия его контракта истечет и пока непонятно, где Тетеренко продолжит карьеру.

МИНСК, 9-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 2006 году

Высшее достижение: бронзовый призер 2010 года

В сезоне-2019 за команду сыграло 4 украинца

Футбольный клуб «Минск» в чемпионате-2019 являлся одной из самых «украинских» команд Высшей лиги Беларуси. 25-летний полузащитник Александр Васильев (воспитанник «Динамо», немного поигравший за «Днепр» и «Арсенал-Киев») стал не только лучшим бомбардиром команды (10 голов в 26 поединках), но и был признан болельщиками «Минска» автором самого красивого забитого мяча в сезоне. За команду Васильев выступает с начала минувшего года и имеет контракт до 31 декабря года нынешнего.



ФК Минск. Евгений Зубейко

Неплохо проявили себя хавбек Владислав Насибулин (24 матча, 1 гол и 2 ассиста) и защитник Евгений Зубейко (21 матч, 2 гола). И если контракт первого, который является воспитанником «Шахтера», истекает 31 декабря и о его будущем пока ничего неизвестно, то второй, известный в Украине по немалому количеству игр за «Черноморец», уже точно покинет «Минск» с 1 января. Меньше всего из украинских легионеров за «Минск» матчей в чемпионате-2019 провел 21-летний центральный защитник Евгений Чаловец (12 поединков, 2 гола), который перешел в команду лишь летом на правах свободного агента из донецкого «Шахтера». Впрочем, контракт Чаловца также истекает 31 декабря, а потому есть вариант, при котором в следующем сезоне в этой команде украинцев не останется вовсе.

СЛАВИЯ-МОЗЫРЬ, 8-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 1987 году

Высшее достижение: чемпион Беларуси-1996, 2000

В сезоне-2019 за команду сыграло 5 украинцев

Еще одна команда, где по ходу сезона выступало немало украинцев. Больше всех матчей за «Славию-Мозырь» провел 22-летний воспитанник «Зари» Максим Слюсар (28 матчей, 4 гола и 3 ассиста). 29-летний левый фулбек Юрий Пантя провел 25 матчей (3 ассиста), 38-летний Игорь Воронков – 21 матч, 26-летний Редван Мемешев – 8 матчей, а 28-летний Андрей Сорокин – только 2.

У всех украинских легионеров «Славии-Мозырь» в конце года истекают контракты с клубом, кроме Редвана Мемешева, который покинул Беларусь еще летом и перебрался играть в Крым. Кто останется в «Славии-Мозырь» из наших пока непонятно, хотя многоопытный Игорь Воронков уже покинул клуб и, возможно, завершит карьеру.

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ, 6-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 1961 году

Высшее достижение: чемпион Первой лиги-2001

В сезоне-2019 за команду сыграло 2 украинца

Лидером команды по итогам минувшего сезона был 24-летний украинский хавбек Богдан Мышенко, немного поигравший на родине за донецкий «Металлург» и «Десну». За «Торпело-БелАЗ» Мышенко выступает с минувшего года, а в сезоне-2019 провел 28 матчей, отличившись 7 голами и 3 ассистами. 31 декабря у Богдана заканчивается контракт с клубом и на текущий момент в белорусской прессе муссируются слухи об уходе украинца.

26-летний воспитанник запорожского «Металлурга» Дмитрий Юсов провел за «Торпедо-БелАЗ» 18 матчей (7 голов и 1 ассист). Он, как и Мышенко, провел в команде два сезона, а ныне имеет контракт, который заканчивается 31 декабря.

ИСЛОЧЬ, 5-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 2007 году

Высшее достижение: чемпион Первой лиги-2015

В сезоне-2019 за команду сыграл 1 украинец

В успешном выступлении «Ислочи» также есть украинский след, хотя и крайне небольшой. 34-летний правый фулбек Александр Папуш провел за команду 9 матчей в чемпионате, отличившись 2 результативными передачами. Примечательно, что в Украине этот воспитанник «Мариуполя» практически не играл. Папуш провел более сотни поединков за дубль мариупольцев, сыграв лишь 2 матча в первой команде. Украину покинул еще в 2008 году (в 2014-м вернулся, чтобы ненадолго поиграть в аннексированном Крыму за «Жемчужину» из Ялты), после чего играл в Беларуси и Казахстане.

ДИНАМО МИНСК, 4-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 1927 году

Высшее достижение: чемпион Беларуси-1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995, 1997, 2004

В сезоне-2019 за команду сыграл 1 украинец

В стане семикратного чемпиона независимой Беларуси также нашлось место для одного украинца – 24-летнего вингера Дмитрия Билонога, который перешел в минский клуб в апреле из утратившей профессиональный статус «Зирки». На счету Билонога 24 матча, 7 голов и 3 ассиста, что является одним из лучших показателей в составе этой команды.



ФК Динамо Минск. Дмитрий Билоног

Убедительная игра Билонога заставила клубное руководство пролонгировать контракт с украинцем, о чем «Динамо» Минск официально объявило 4 декабря, не раскрывая сроки нового соглашения.

ШАХТЕР СОЛИГОРСК, 3-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 1961 году

Высшее достижение: чемпион Беларуси-2005

В сезоне-2019 за команду сыграл 1 украинец

В феврале нынешнего года в «Шахтер» из Солигорска перебрался центрбек Василий Прийма. В итоге 28-летний украинский легионер не смог стать ключевым игроком команды, проведя за нее лишь 6 матчей в Высшей лиге.



ФК Шахтер Солигорск. Василий Прийма

Как известно, в концовке сезона «Шахтер» возглавил Юрий Вернидуб, но пока непонятно – получит ли Прийма шанс заиграть при соотечественнике, тем более, что при этом же тренере в «Заре» у Василия игровой практики было крайне немного.

ДИНАМО-БРЕСТ, 1-е место по итогам чемпионата

Клуб основан в 1960 году

Высшее достижение: чемпион Беларуси-2019

В сезоне-2019 за команду сыграло 3 украинца

Наконец, в составе чемпиона страны брестского «Динамо» отлично себя проявили сразу три наших соотечественника. Наиболее известным из них, конечно же, является многолетний форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский. На счету 34-летнего ветерана 26 матчей, 4 гола и 7 результативных передач. Интересно, что Милевский в составе «Динамо-Брест», по оценкам Transfermarkt, является одним из наименее дорогостоящих футболистов – 100 тысяч евро.



ФК Динамо-Брест

25-летний украинский форвард Алексей Хобленко оценивается в 800 тысяч евро. Он провел 25 матчей в чемпионате, записав в актив 9 голов и 2 ассиста. А самым дорогим игроком нынешнего «Динамо-Брест» и вообще самым ценным украинцем Высшей лиги белорусского футбола является 27-летний опорник Александр Нойок. Его стоимость составляет 1,5 миллиона евро. На счету Нойока 26 матчей, 4 гола и 1 ассист. Вероятнее всего, Нойок и Милевский будут играть за «Динамо-Брест» и в следующем сезоне, а вот контракт Хобленко истекает в конце года, и к форварду есть предметный интерес от клубов из Украины, потому вскоре Алексей может вернуться на родину.

Алексей СЛИВЧЕНКО