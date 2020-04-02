Фонсека дал добро на переход бразильца Тете из Шахтера в Рому

Руководство «Ромы» планирует приобрести у Шахтера бразильца Тете, игрока сборной Бразилии U-20.
Главный тренер римского клуба Паулу Фонсека, экс-наставник донецкого «Шахтера», хорошо знает возможности атакующего полузащитника. По информации итальянской прессы, португальский специалист уже дал добро на этот трансфер.
Тете родился в 2000 году, его контракт с грандом украинского футбола действует до декабря 2023 года. Хавбек сыграл за «горняков» в УПЛ 27 матчей и забил 6 голов.
Напомним, ранее появилась информация об интересе к Тете со стороны «Ромы».
Источник — Gazzetta dello Sport
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