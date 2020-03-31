Рома следит за еще одним футболистом Шахтера

Фонсека хочет переманить к себе всех талантов донецкой команды?

  • 31.03.2020 10:36
  • 822 просмотра
  • 6 комментариев
Рома следит за еще одним футболистом Шахтера
© ФК Шахтер. Тете

Итальянская «Рома» внимательно следит за вингером «Шахтера» Тете, который защищает цвета донецкого клуба с февраля минувшего года.

Сообщается, что боссы «волков» уже начали наводить справки относительно возможной покупки 20-летнего бразильца.

Напомним, в зимнее трансферное окно интерес к Тете приписывали «Баварии».

Ранее также сообщалось, что «Рома» не прочь подписать из стана «горняков» Виктора Коваленко, Маркоса Антонио и Исмаили, способности каждого из которых прекрасно знакомы главному тренеру «волков» Паулу Фонсеке, до этого три года отработавшему в «Шахтере».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.03.2020 11:01
    +1
    ))))))
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.03.2020 11:00
    +1
    Для Тайсона остался единственный вариант это Милан! Только там могут приютить пенсионера!!!!!!!!!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 31.03.2020 10:48
    0
    MetalKH, 31.03.2020 10:40
    Что за три "козака" на фото?
    костяк Ромы
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 31.03.2020 10:46
    0
    еще недели две и окажется, что Рома "хочет" скупить кротярню, что называется, на корню
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 31.03.2020 10:40
    -4
    Что за три "козака" на фото?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 31.03.2020 10:39
    +2
    Вот бред пишут, скорее Шахта если захочет то может выкупить хоть всю Рому, Тете и другая молодежь взята на перспективу и за копейки никто не продаст!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 31.03.2020 10:39
    +2
    Вот бред пишут, скорее Шахта если захочет то может выкупить хоть всю Рому, Тете и другая молодежь взята на перспективу и за копейки никто не продаст!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.03.2020 11:01
    +1
    ))))))
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.03.2020 11:00
    +1
    Для Тайсона остался единственный вариант это Милан! Только там могут приютить пенсионера!!!!!!!!!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 31.03.2020 10:48
    0
    MetalKH, 31.03.2020 10:40
    Что за три "козака" на фото?
    костяк Ромы
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 31.03.2020 10:46
    0
    еще недели две и окажется, что Рома "хочет" скупить кротярню, что называется, на корню
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности