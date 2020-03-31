Рома следит за еще одним футболистом Шахтера

Итальянская «Рома» внимательно следит за вингером «Шахтера» Тете, который защищает цвета донецкого клуба с февраля минувшего года.

Сообщается, что боссы «волков» уже начали наводить справки относительно возможной покупки 20-летнего бразильца.

Напомним, в зимнее трансферное окно интерес к Тете приписывали «Баварии».

Ранее также сообщалось, что «Рома» не прочь подписать из стана «горняков» Виктора Коваленко, Маркоса Антонио и Исмаили, способности каждого из которых прекрасно знакомы главному тренеру «волков» Паулу Фонсеке, до этого три года отработавшему в «Шахтере».