Рома следит за еще одним футболистом Шахтера

Итальянская «Рома» внимательно следит за вингером «Шахтера» Тете, который защищает цвета донецкого клуба с февраля минувшего года.
Сообщается, что боссы «волков» уже начали наводить справки относительно возможной покупки 20-летнего бразильца.
Напомним, в зимнее трансферное окно интерес к Тете приписывали «Баварии».
Ранее также сообщалось, что «Рома» не прочь подписать из стана «горняков» Виктора Коваленко, Маркоса Антонио и Исмаили, способности каждого из которых прекрасно знакомы главному тренеру «волков» Паулу Фонсеке, до этого три года отработавшему в «Шахтере».
Источник — Goal.com
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