Фонсека хочет перетянуть в Рому двух ключевых игроков Шахтера

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который практически наверняка сохранит свою должность в команде на следующий сезон, попросил клубное руководство начать процесс переговоров о потенциальном усилении команды.
Португальский коуч хочет видеть среди своих подопечных сразу двух игроков «Шахтера» - защитника Исмаили и полузащитника Маркоса Антонио.
Как сообщает Siamolaroma.it со ссылкой на газету Il Messaggero, Исмаили – один из ключевых вариантов, которые рассматривает «Рома» в настоящий момент для усиления левого фланга обороны.
В то же время Forzaroma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sport информирует о желании Фонсеки вновь поработать с Маркосом Антонио, которого португалец считает полузащитником, способным отлично передвигать мяч, помогать в организации атак, а также обладающим хорошим видением поля.
В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Исмаили 19 матчей (2 гола, 5 ассистов), Маркоса Антонио – 13 матчей (1 гол, 1 ассист).
Напомним, ранее сообщалось об интересе «Ромы» к молодому таланту «Шахтера» Михаилу Мудрику.
Источник — Sport.ua
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Вот название новости, специально для дебилов копирую)) Хватит ума совпадения найти, или для тебя не сложная задача кубик на кубик поставить?))
Вот название новости, специально для дебилов копирую)) Хватит ума совпадения найти, или для тебя не сложная задача кубик на кубик поставить?))
11 мар. 2020 г. · Из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране. Его действие начнется с
Вот отрывок из новости, тоже неправильно? Ущербы, не пытайтесь задавить меня своей тупостью)
11 мар. 2020 г. · Из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране. Его действие начнется с
Вот отрывок из новости, тоже неправильно? Ущербы, не пытайтесь задавить меня своей тупостью)
это по каковски "во всей Украине"?)))
точно-точно,какой клуб,так за него и болеют-"во всей"))
это по каковски "во всей Украине"?)))
точно-точно,какой клуб,так за него и болеют-"во всей"))
Вот название новости, специально для дебилов копирую)) Хватит ума совпадения найти, или для тебя не сложная задача кубик на кубик поставить?))
11 мар. 2020 г. · Из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране. Его действие начнется с
Вот отрывок из новости, тоже неправильно? Ущербы, не пытайтесь задавить меня своей тупостью)
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У Арендуполя есть шансы стать нормальным клубом и передать эстафету Роме.
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