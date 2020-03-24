Фонсека хочет перетянуть в Рому двух ключевых игроков Шахтера

Речь о Маркосе Антонио и Исмаили, а не о Михаиле Мудрике, как писалось ранее…

  • 24.03.2020 10:11
  • 2590 просмотров
  • 39 комментариев
Фонсека хочет перетянуть в Рому двух ключевых игроков Шахтера
© ФК Шахтер. Маркос Антонио

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который практически наверняка сохранит свою должность в команде на следующий сезон, попросил клубное руководство начать процесс переговоров о потенциальном усилении команды.

Португальский коуч хочет видеть среди своих подопечных сразу двух игроков «Шахтера» - защитника Исмаили и полузащитника Маркоса Антонио.

Как сообщает Siamolaroma.it со ссылкой на газету Il Messaggero, Исмаили – один из ключевых вариантов, которые рассматривает «Рома» в настоящий момент для усиления левого фланга обороны.

В то же время Forzaroma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sport информирует о желании Фонсеки вновь поработать с Маркосом Антонио, которого португалец считает полузащитником, способным отлично передвигать мяч, помогать в организации атак, а также обладающим хорошим видением поля.

В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Исмаили 19 матчей (2 гола, 5 ассистов), Маркоса Антонио – 13 матчей (1 гол, 1 ассист).

Напомним, ранее сообщалось об интересе «Ромы» к молодому таланту «Шахтера» Михаилу Мудрику.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:30
    0
    MetalKH, 24.03.2020 11:27
    Вижу, ты как всегда с четырёх аккаунтов мне минуса ставишь, а себе плюса))))
    Доказательства будут? Только аргументированные и с пруфами)) Или подтвердить свой статут пистливой балаболки?))
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 24.03.2020 11:30
    0
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:28
    Фонсека хочет перетянуть в Рому двух ключевых игроков Шахтера
    Вот название новости, специально для дебилов копирую)) Хватит ума совпадения найти, или для тебя не сложная задача кубик на кубик поставить?))
    долбень тупорылый Рома и Фонсека,а твой недоклуб в теме прицепом,та что обосрись и захлебнись .
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:29
    0
    MetalKH, 24.03.2020 11:25
    И что ты этим хотел сказать?? Что ты не фанат запоребрика?
    Я что хотел, то и сказал, что ты обычная пистливая, не отвечающая за свои слова, обоссаная дерьнамовская пистаболтка))
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 24.03.2020 11:28
    -1
    MetalKH, 24.03.2020 11:27
    Вижу, ты как всегда с четырёх аккаунтов мне минуса ставишь, а себе плюса))))
    ихтамнеты
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:28
    -1
    Иван Грозный, 24.03.2020 11:26
    дефчуська это ветка Ромы и Фонсеки,но не шахтера,остынь пионерка
    Фонсека хочет перетянуть в Рому двух ключевых игроков Шахтера
    Вот название новости, специально для дебилов копирую)) Хватит ума совпадения найти, или для тебя не сложная задача кубик на кубик поставить?))
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 24.03.2020 11:28
    0
    MetalKH, 24.03.2020 11:21
    Он фанат рускага мира. Они привыкли говорить НА Украине и т. д.
    он не фанат,у него воспаление моЦка русским миром
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 11:27
    -1
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:24
    Короче ответа не будет?) Так и знал что вы жалкие балаболы))
    Вижу, ты как всегда с четырёх аккаунтов мне минуса ставишь, а себе плюса))))
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 24.03.2020 11:26
    0
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:21
    Что вообще дыpкофаны забыли на ветке чемпиона?)
    дефчуська это ветка Ромы и Фонсеки,но не шахтера,остынь пионерка
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 11:25
    -1
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:23
    Во всей Украине ввели карантин из-за эпидемии коронавируса - Delo.ua
    11 мар. 2020 г. · Из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране. Его действие начнется с
    Вот отрывок из новости, тоже неправильно? Ущербы, не пытайтесь задавить меня своей тупостью)
    И что ты этим хотел сказать?? Что ты не фанат запоребрика?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:24
    0
    MetalKH, 24.03.2020 11:23
    Ты ещё спой запрещённую в Украине песню " Всрався радной шахтер"
    Короче ответа не будет?) Так и знал что вы жалкие балаболы))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:23
    0
    MetalKH, 24.03.2020 11:21
    Он фанат рускага мира. Они привыкли говорить НА Украине и т. д.
    Во всей Украине ввели карантин из-за эпидемии коронавируса - Delo.ua
    11 мар. 2020 г. · Из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране. Его действие начнется с
    Вот отрывок из новости, тоже неправильно? Ущербы, не пытайтесь задавить меня своей тупостью)
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 11:23
    -3
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:21
    Что вообще дыpкофаны забыли на ветке чемпиона?)
    Ты ещё спой запрещённую в Украине песню " Всрався радной шахтер"
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 11:21
    -2
    Иван Грозный, 24.03.2020 11:20
    дефсуська ,а как это - "но за Шахтер болеют во всей Украине"?
    это по каковски "во всей Украине"?)))
    точно-точно,какой клуб,так за него и болеют-"во всей"))
    Он фанат рускага мира. Они привыкли говорить НА Украине и т. д.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:21
    +1
    MetalKH, 24.03.2020 11:17
    Если у даунецких нету комплекса, то почему вы Динамо упоминание в каждой статье про колорадов?
    Что вообще дыpкофаны забыли на ветке чемпиона?)
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:20
    +1
    MetalKH, 24.03.2020 11:16
    Я знаю, что беженцы даунецкие, фанаты рускага мира по всей стране разбежались как крысы
    Ты на вопрос ответь? Я из Донецка или нет? Или опять будешь воду лить? Я заметил что ваше дерьнамовское кодло вообще за свои слова не отвечает?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 24.03.2020 11:20
    -2
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:13
    Поверь, перед лузерами с третьего места нету никаких комплексов, максимум - брезгливость и призрение) Ты уже сливался на этом вопросе, но все-таки, готов поспорить что я не из Донецка и никогда там не был?) Ты наверно удивишься, но за Шахтер болеют во всей Украине)
    дефсуська ,а как это - "но за Шахтер болеют во всей Украине"?
    это по каковски "во всей Украине"?)))
    точно-точно,какой клуб,так за него и болеют-"во всей"))
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 11:17
    -3
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:13
    Поверь, перед лузерами с третьего места нету никаких комплексов, максимум - брезгливость и призрение) Ты уже сливался на этом вопросе, но все-таки, готов поспорить что я не из Донецка и никогда там не был?) Ты наверно удивишься, но за Шахтер болеют во всей Украине)
    Если у даунецких нету комплекса, то почему вы Динамо упоминание в каждой статье про колорадов?
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 11:16
    -4
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:13
    Поверь, перед лузерами с третьего места нету никаких комплексов, максимум - брезгливость и призрение) Ты уже сливался на этом вопросе, но все-таки, готов поспорить что я не из Донецка и никогда там не был?) Ты наверно удивишься, но за Шахтер болеют во всей Украине)
    Я знаю, что беженцы даунецкие, фанаты рускага мира по всей стране разбежались как крысы
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:13
    -1
    MetalKH, 24.03.2020 11:10
    Ещё один донецкий с комплексом динамовским нарисовался.
    Поверь, перед лузерами с третьего места нету никаких комплексов, максимум - брезгливость и призрение) Ты уже сливался на этом вопросе, но все-таки, готов поспорить что я не из Донецка и никогда там не был?) Ты наверно удивишься, но за Шахтер болеют во всей Украине)
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 11:10
    -4
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:07
    Сказал ущерб, который болеет за недокоманду, тренер которой рыдает что мегазвезды первый гол родили)) Вы с третьего места еще и юморить пытаетесь, видать вам нравится там)
    Ещё один донецкий с комплексом динамовским нарисовался.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 24.03.2020 10:15
    +4
    Ну так Маркос Антоніо і Мудрик - одне лице, тому і переплутали.
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.03.2020 10:33
    +3
    DimaMelnyk, 24.03.2020 10:23
    Нас ждет Динамо в пролете ЛЧ
    Ещё один комплексующий. Новость о шахтёре, а тебе Динамо покоя не даёт
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:07
    +2
    DKTheBest2, 24.03.2020 10:21
    Нас снова ждет рыдающее шоу от Тайсона и Детиньо?
    Сказал ущерб, который болеет за недокоманду, тренер которой рыдает что мегазвезды первый гол родили)) Вы с третьего места еще и юморить пытаетесь, видать вам нравится там)
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 24.03.2020 10:29
    +2
    А как же Мудрик!!!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:21
    +1
    MetalKH, 24.03.2020 11:17
    Если у даунецких нету комплекса, то почему вы Динамо упоминание в каждой статье про колорадов?
    Что вообще дыpкофаны забыли на ветке чемпиона?)
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:20
    +1
    MetalKH, 24.03.2020 11:16
    Я знаю, что беженцы даунецкие, фанаты рускага мира по всей стране разбежались как крысы
    Ты на вопрос ответь? Я из Донецка или нет? Или опять будешь воду лить? Я заметил что ваше дерьнамовское кодло вообще за свои слова не отвечает?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:30
    0
    MetalKH, 24.03.2020 11:27
    Вижу, ты как всегда с четырёх аккаунтов мне минуса ставишь, а себе плюса))))
    Доказательства будут? Только аргументированные и с пруфами)) Или подтвердить свой статут пистливой балаболки?))
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 24.03.2020 11:30
    0
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:28
    Фонсека хочет перетянуть в Рому двух ключевых игроков Шахтера
    Вот название новости, специально для дебилов копирую)) Хватит ума совпадения найти, или для тебя не сложная задача кубик на кубик поставить?))
    долбень тупорылый Рома и Фонсека,а твой недоклуб в теме прицепом,та что обосрись и захлебнись .
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:29
    0
    MetalKH, 24.03.2020 11:25
    И что ты этим хотел сказать?? Что ты не фанат запоребрика?
    Я что хотел, то и сказал, что ты обычная пистливая, не отвечающая за свои слова, обоссаная дерьнамовская пистаболтка))
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 24.03.2020 11:28
    0
    MetalKH, 24.03.2020 11:21
    Он фанат рускага мира. Они привыкли говорить НА Украине и т. д.
    он не фанат,у него воспаление моЦка русским миром
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 24.03.2020 11:26
    0
    Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:21
    Что вообще дыpкофаны забыли на ветке чемпиона?)
    дефчуська это ветка Ромы и Фонсеки,но не шахтера,остынь пионерка
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:24
    0
    MetalKH, 24.03.2020 11:23
    Ты ещё спой запрещённую в Украине песню " Всрався радной шахтер"
    Короче ответа не будет?) Так и знал что вы жалкие балаболы))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 24.03.2020 11:23
    0
    MetalKH, 24.03.2020 11:21
    Он фанат рускага мира. Они привыкли говорить НА Украине и т. д.
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    Вот отрывок из новости, тоже неправильно? Ущербы, не пытайтесь задавить меня своей тупостью)
    Ссылка
    Юрко Юрченко
      Юрко Юрченко, 24.03.2020 11:03
    0
    Пиар компания Ахметова сеператиста понабирал 15 бразил теперь незнает куда всунуть
    Ссылка
    Юрко Юрченко
      Юрко Юрченко, 24.03.2020 11:03
    0
    Пиар компания Ахметова сеператиста понабирал 15 бразил теперь незнает куда всунуть
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.03.2020 11:00
    0
    MetalKH, 24.03.2020 10:33
    Ещё один комплексующий. Новость о шахтёре, а тебе Динамо покоя не даёт
    В его защиту скажу, что вот именно, новость о Шахтере, а голубых сов набежало как на сучку блох.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 24.03.2020 10:44
    0
    Фонсеку вероятно попрут из Ромы за непопадание в лч
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 24.03.2020 10:34
    0
    DKTheBest2, 24.03.2020 10:21
    Нас снова ждет рыдающее шоу от Тайсона и Детиньо?
    Дентиньо вообще пох. он сидит молча не кого не трогая и лаве получает!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.03.2020 10:29
    0
    Видно Рома скоро станет фарм-клубом Шахтера в Италии.
    -
    У Арендуполя есть шансы стать нормальным клубом и передать эстафету Роме.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.03.2020 10:21
    0
    Нас снова ждет рыдающее шоу от Тайсона и Детиньо?
    Ссылка
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