Фонсека хочет перетянуть в Рому двух ключевых игроков Шахтера

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который практически наверняка сохранит свою должность в команде на следующий сезон, попросил клубное руководство начать процесс переговоров о потенциальном усилении команды.

Португальский коуч хочет видеть среди своих подопечных сразу двух игроков «Шахтера» - защитника Исмаили и полузащитника Маркоса Антонио.

Как сообщает Siamolaroma.it со ссылкой на газету Il Messaggero, Исмаили – один из ключевых вариантов, которые рассматривает «Рома» в настоящий момент для усиления левого фланга обороны.

В то же время Forzaroma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sport информирует о желании Фонсеки вновь поработать с Маркосом Антонио, которого португалец считает полузащитником, способным отлично передвигать мяч, помогать в организации атак, а также обладающим хорошим видением поля.

В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Исмаили 19 матчей (2 гола, 5 ассистов), Маркоса Антонио – 13 матчей (1 гол, 1 ассист).

Напомним, ранее сообщалось об интересе «Ромы» к молодому таланту «Шахтера» Михаилу Мудрику.