Фонсека хочет подписать Мудрика в Рому

19-летний полузащитник может продолжить карьеру в клубе Серии А

  • 21.03.2020 10:30
  • 1037 просмотров
  • 2 комментария
Фонсека хочет подписать Мудрика в Рому
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Наставник итальянской «Ромы» Паулу Фонсека хочет усилить команду хавбеком донецкого «Шахтера» Михаилом Мудриком.

По данным источника, Фонсека является поклонником таланта Мудрика, за игрой которого наблюдал еще будучи главным тренером «горняков». Португальский специалист попробует убедить спортивного директора «Ромы» Джанлуку Петраки купить игрока.

19-летний футболист находится в системе «Шахтера» с 2016 года. За молодежную сборную Украины провел 5 матчей, забил 1 мяч. В нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку «Шахтера», не проведя за первую команду «горняков» ни одного официального матча.

Также сообщается, что для «Ромы» приемлема цена в два миллиона евро, в которые ранее оценил Мудрика «Шахтер».

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Источник — Calciomercato.it

(3 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.03.2020 11:13
    -2
    Фонсека пробует скупить в Рому всё кротовское гавно. Рискует он, итальянцы люди решительные.
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    Т. Артём
      Т. Артём, 21.03.2020 10:52
    +1
    2 млн еще поверю. Это его цена. Но о каком таланте речь? 19 лет, ноль матчей в упл за клуб свой, цена 2 млн. Хороший талант.
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 21.03.2020 10:52
    +1
    2 млн еще поверю. Это его цена. Но о каком таланте речь? 19 лет, ноль матчей в упл за клуб свой, цена 2 млн. Хороший талант.
    Ссылка
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