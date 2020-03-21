Фонсека хочет подписать Мудрика в Рому

Наставник итальянской «Ромы» Паулу Фонсека хочет усилить команду хавбеком донецкого «Шахтера» Михаилом Мудриком.

По данным источника, Фонсека является поклонником таланта Мудрика, за игрой которого наблюдал еще будучи главным тренером «горняков». Португальский специалист попробует убедить спортивного директора «Ромы» Джанлуку Петраки купить игрока.

19-летний футболист находится в системе «Шахтера» с 2016 года. За молодежную сборную Украины провел 5 матчей, забил 1 мяч. В нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку «Шахтера», не проведя за первую команду «горняков» ни одного официального матча.

Также сообщается, что для «Ромы» приемлема цена в два миллиона евро, в которые ранее оценил Мудрика «Шахтер».