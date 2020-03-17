Шахтер повесил ценник на Мудрика

Ранее сообщалось о том, что «Рома» проявляет интерес к форварду «Шахтера» Михаилу Мудрику.
Теперь же стало известно, во сколько «Шахтер» оценил 19-летнего форварда. Речь идет о двух миллионах евро.
В подписании Мудрика заинтересован лично главный тренер «Ромы Пауло Фонсека.
В нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку «Шахтера», не проведя за первую команду «горняков» ни одного официального матча.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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