Шахтер повесил ценник на Мудрика

«Роме» придется заплатить 2 миллиона евро

  • 17.03.2020 21:53
  • 1230 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер повесил ценник на Мудрика
© ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Ранее сообщалось о том, что «Рома» проявляет интерес к форварду «Шахтера» Михаилу Мудрику.

Теперь же стало известно, во сколько «Шахтер» оценил 19-летнего форварда. Речь идет о двух миллионах евро.

В подписании Мудрика заинтересован лично главный тренер «Ромы Пауло Фонсека.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку «Шахтера», не проведя за первую команду «горняков» ни одного официального матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Gazzetta dello Sport

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2020 22:05
    0
    перебор мягко говоря, отдайте уже в аренду за дарма с таким правом выкупа, все равно ж в марике в итоге за дарма пол карьеры просидит
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.03.2020 22:05
    0
    перебор мягко говоря, отдайте уже в аренду за дарма с таким правом выкупа, все равно ж в марике в итоге за дарма пол карьеры просидит
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности