Шахтер повесил ценник на Мудрика

Ранее сообщалось о том, что «Рома» проявляет интерес к форварду «Шахтера» Михаилу Мудрику.

Теперь же стало известно, во сколько «Шахтер» оценил 19-летнего форварда. Речь идет о двух миллионах евро.

В подписании Мудрика заинтересован лично главный тренер «Ромы Пауло Фонсека.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку «Шахтера», не проведя за первую команду «горняков» ни одного официального матча.