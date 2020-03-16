Рома и Аталанта следят за Мудриком из Шахтера

Талантливый вингер находится в поле зрения клубов итальянской Серии А

  • 16.03.2020 15:29
  • 678 просмотров
  • 1 комментарий
Рома и Аталанта следят за Мудриком из Шахтера
© ФК Шахтер. Михаил Мудрик

19-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик заинтересовал сразу два клуба итальянской Серии А.

Сообщается, что за Мудриком присматривают «Рома» и «Аталанта». Ни для одного из клубов молодой украинец не является приоритетной трансферной целью на предстоящее лето, но в случае такой возможности клубы из Рима и Бергамо будут готовы обсудить с «Шахтером» переход Мудрика.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежку «Шахтера», не проведя за первую команду «горняков» ни одного официального матча.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Мудрик провел в аренде в «Арсенале-Киев», отличившись 1 голом в 10 матчах УПЛ.

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Источник — Corriere dello Sport

(2 голоса)

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Комментарии
    Т. Артём
      Т. Артём, 16.03.2020 15:53
    0
    Никакой игрок. Просто смешно такую информацию читать. Арсенал наверно и вылетел потому что мудрыку шанс давал
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 16.03.2020 15:53
    0
    Никакой игрок. Просто смешно такую информацию читать. Арсенал наверно и вылетел потому что мудрыку шанс давал
    Ссылка
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