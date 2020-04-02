Доходы от УЕФА критически важны для клубов, особенно из Украины

Охватившая планету эпидемия коронавируса оказывает пагубное влияние не только на здоровье людей и экономическую мощь различных стран, но и самым прямым образом угрожает настоящим финансовым коллапсом европейскому футбольному хозяйству. Остановка розыгрышей национальных чемпионатов, а также поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы может привести к недополученной прибыли для многих клубов континента. Особенно критична ситуация с доходами от УЕФА, которые клубы получают в виде бонусов за успешные выступления в европейских кубках. Если эти турниры не будут доиграны, то континентальные гранды рискуют недополучить немалую часть потенциальных доходов, а маленькие клубы и вовсе лишиться возможности к выстраиванию экономического благополучия через призму требований финансового фейр-плей (ФФП).

Поединки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы обычно несут в себе немалую интригу не только благодаря непосредственно спортивной составляющей, но и по вполне себе осязаемым финансовым причинам. Чем дальше пройдет тот или иной клуб в турнире, тем больше призовых от УЕФА он получит впоследствии. Не стоит даже говорить, что получение «легального» заработка позволяет топ-клубам обеспечивать подписание сильнейших футболистов современности, уходя от возможных проблем с лицензированием и проверкой на соблюдение ФФП, на чем не так давно «погорел» английский «Манчестер Сити».

В национальных чемпионатах Европы в общем-то уже сложилась определенная экономическая модель, к которой клубы привыкли и на основании которой выстраивают бюджеты. А вот доходы от УЕФА предугадать куда сложнее, потому как здесь все напрямую зависит от того, до какой стадии удастся добраться тому или иному клубу. Можно утверждать, что в современных реалиях топ-клубам Европы успешные выступления в Лиге чемпионов (и чуть меньше Лиге Европы) нужны для сохранения финансово-экономической мощи, а вот клубам статусом пониже то же самое необходимо для генерирования непредвиденных доходов.

УЕФА является не просто главным административным футбольным органом Европы, но и непосредственным выгодоприобретателем от проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы. Этой организации принадлежат телевизионные и рекламные права на турниры, за что она получает серьезнейшие доходы. Между клубами-участниками доходы распределяются на основании различных факторов, наиболее важным из которых является производительность, то есть чем дальше клуб продвигается в турнире, тем большую долю «пирога» забирает себе впоследствии.

Каждый клуб, участвующий в Лиге чемпионов, причем начиная со стадии квалификационных матчей, получает свою долю в общем призовом фонде. По предварительным оценкам на начало текущего розыгрыша его призовой фонд составлял 1,95 миллиарда евро. Эта сумма разбивается на четыре критерия: первоначальные выплаты (25% от всей суммы), фиксированные выплаты за результаты (30%), выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (30%) и выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (15%).

Например, по итогам сезона-2017/18 доходы от УЕФА составили 2,1 миллиарда евро, или 10% в общей структуре выручки клубов Европы. Важно подчеркнуть, что в данном случае мы ведем речь именно о всех клубах континента, вне зависимости от национальных лиг, которые они представляют.

С учетом того, что в футбольной Европе существует тенденция снижения доходов футбольных клубов от реализации билетов и абонементов на домашние поединки, а также крайне существенный разброс по доходам национальных лиг от реализации телевизионных прав, доля доходов от УЕФА в общей их структуре варьируется порой просто впечатляюще.

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Лиги так называемой «большой пятерки» (Англия, Испания, Германия, Италия и Франция) обеспечивают очень большие доходы от реализации телевизионных прав по причине их глобального присутствия и популярности. Однако для небольших лиг, таких как Украина, Хорватия, Сербия и Чехия, история приобретает абсолютно иной поворот. Например, в Украине 69% доходов клубов национальной лиги в сезоне-2017/18 были получены от УЕФА, и только 3% составили выплаты от реализации телевизионных прав.

Хотя эта графика и свидетельствует о важности доходов УЕФА для клубов, однако они не являются стабильными для той или иной лиги и тесно завязаны на результатах клубов. В частности, каждая победа на групповой стадии Лиги чемпионов приносит клубу 2,7 миллиона евро, выход в плей-офф турнира принесет клубу еще 9,5 миллионов евро, а каждый следующий раунд имеет все более и более высокую финансовую награду. В итоге финалисты Лиги чемпионов получают от УЕФА по 15 миллионов евро, а победитель – еще 4 миллиона дополнительно.

Выплаты, основанные на успешности выступлений в еврокубковых турнирах, означают, что доходы от УЕФА для клубов той или иной лиги могут резко варьироваться в следующие сезоны. Например, в сезоне-2017/18 английские клубы получили в сумме на 39 миллионов евро больше, чем годом ранее, а вот испанские, наоборот, недополучили в сравнении с аналогичным периодом 44 миллиона евро. Хотя подобные колебания могут не быть фатальными для представителей европейской элиты, однако именно они способны оказывать решающее влияние на экономическую стабильность клубов из лиг рангом пониже.

В Украине годовой прирост доходов от УЕФА, если сравнивать между собой сезоны-2016/17 и 2017/18, составил совершенно фантастические для топ-лиг 78%. Это произошло из-за того, что ведущие клубы УПЛ «Шахтер» и «Динамо» сумели пройти групповой раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно, квалифицировавшись в стадию плей-офф.

Существуют колебания по доходам от УЕФА и для топ-клубов континента. В частности, из топ-10 клубов по полученной сумме от УЕФА в сезоне-2017/18, только пять были в аналогичном рейтинге и по итогам предыдущего сезона. Эти выплаты, как мы уже установили, в серьезной степени зависят от спортивных достижений команд, а потому сам источник клубных доходов в виде отчислений от УЕФА является очень коварным.

Нестабильность доходов от УЕФА лишь подчеркивает опасность, которую несет подобный источник пополнения бюджета для клубов, всерьез на него полагающихся. Очевидно, что топ-клубы континента прекрасно это осознают, а вот у представителей «маленьких лиг» выбора, похоже, практически нет. Ситуация, при которой они будут и дальше полагаться в большей степени на доходы от УЕФА, со временем приведет в глухой угол, выйти из которого будет задачей не из простых. Именно поэтому, клубы не из топ-чемпионатов, к которым принадлежат и представители УПЛ, принимающие участие в еврокубках, обязаны максимально сосредотачивать свои усилия на увеличении доходов от различных коммерческих операций, включая трансферную деятельность, чтобы оставаться финансово устойчивыми в долгосрочной перспективе. При иных раскладах велик риск со временем нарваться на проблемы, начиная с ситуации с тем же ФФП…

Алексей СЛИВЧЕНКО