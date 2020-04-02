«У нас не будет такого же футбола, как раньше» - главный скаут Шахтера

Жозе Боту считает, что пандемия коронавируса изменит футбольную жизнь

  • 02.04.2020 10:53
  • 2760 просмотров
  • 7 комментариев
«У нас не будет такого же футбола, как раньше» - главный скаут Шахтера
© gazetaesportiva.com. Жозе Боту

Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту выразил свою точку зрения на вопрос развития футбола после завершения пандемии коронавируса.

«У нас не будет такого же футбола, как раньше. Клубы будут очень сдержаны в своих инвестициях в игроков. Суммы на трансферы значительно снизятся. Таким клубам, как португальские, которые существуют за счет продажи футболистов, придется изобретать что-то новое. Это может быть решающим моментом, но все будет зависеть от способности португальских клубов действовать сообща, а не просто смотреть только на себя. Если это произойдет, то Португалия рискует дистанцироваться от лучших лиг континента и даже тех, с которыми была ранее на одном уровне», - заявил Жозе Боту в интервью Bola Branca.

Также Боту сообщил, что несмотря на текущие ограничения, скаутский офис «Шахтера» продолжает работать. Наблюдение за игроками осуществляется «через видео», что «ограничивает множество решений». Таким образом, украинский клуб определил, что при следующем выходе на трансферный рынок ставка делаться будет только на тех игроков, которые «были в поле зрения» до начала пандемии.

Ранее Боту рассказал, что «Бенфика» не смогла предложить ему таких условий, как смог обеспечить «Шахтер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Rádio Renascença

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2020 13:27
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 02.04.2020 13:16
    Ні. Але для футболу це було б набагато гірше. Бо наразі будь-який український топ-футболіст у чемпіонаті поступається будь-якому топ-легіонеру. І я не хочу, щоб все поверталося до часів, коли клуби мали виживати лише за рахунок підтримки власної молоді. Не хочу бачити якогось там Сікана на місці Мораеса, або Малишева на місці Майкона, які грають в десятки разів гірше, але будуть грати лише тому, що на топових легіонерів не буде грошей.
    можливо,наші гравці не стараються,бо бачать,що нема смислу - як би не рвав булки,все одно в основу поставлять легіонера,бо ж за того гроші заплачено - треба,щоб відробляв. а свій нехай лавку погріє,або десь в оренді погуляє... так,без іноземців футбол буде блідим,але молодняк отримає шанси розвинутися,зараз у них таких шансів небагато...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.04.2020 13:16
    0
    Nashwill, 02.04.2020 13:10
    і що було б з тих мінусів?щось помінялося б?
    Ні. Але для футболу це було б набагато гірше. Бо наразі будь-який український топ-футболіст у чемпіонаті поступається будь-якому топ-легіонеру. І я не хочу, щоб все поверталося до часів, коли клуби мали виживати лише за рахунок підтримки власної молоді. Не хочу бачити якогось там Сікана на місці Мораеса, або Малишева на місці Майкона, які грають в десятки разів гірше, але будуть грати лише тому, що на топових легіонерів не буде грошей.
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2020 13:14
    -1
    типу - "нічого не зможу зробити,то хоть мінусів наставлю" з десятка аккаунтів щоб усі боялись!
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2020 13:10
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 02.04.2020 11:58
    Поставил бы бесконечность минусов если бы можно было.
    і що було б з тих мінусів?щось помінялося б?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.04.2020 12:15
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 02.04.2020 11:58
    Поставил бы бесконечность минусов если бы можно было.
    Ставь.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.04.2020 11:58
    -3
    Trasher311987, 02.04.2020 11:38
    Конечно не будет и это здорово. Потому что пацаны со всех команд получат шанс проявить себя. Я имею ввиду ю 19 ю21 у всех будет шанс.
    Те дорогущие никакущие игрочеллы теперь обязаны в ровень идти с обычными игроками.
    Ураа футбол возвращается в спорт.
    Капиталистический балет пока пока.
    Поставил бы бесконечность минусов если бы можно было.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.04.2020 11:38
    +3
    Конечно не будет и это здорово. Потому что пацаны со всех команд получат шанс проявить себя. Я имею ввиду ю 19 ю21 у всех будет шанс.
    Те дорогущие никакущие игрочеллы теперь обязаны в ровень идти с обычными игроками.
    Ураа футбол возвращается в спорт.
    Капиталистический балет пока пока.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.04.2020 11:38
    +3
    Конечно не будет и это здорово. Потому что пацаны со всех команд получат шанс проявить себя. Я имею ввиду ю 19 ю21 у всех будет шанс.
    Те дорогущие никакущие игрочеллы теперь обязаны в ровень идти с обычными игроками.
    Ураа футбол возвращается в спорт.
    Капиталистический балет пока пока.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.04.2020 12:15
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 02.04.2020 11:58
    Поставил бы бесконечность минусов если бы можно было.
    Ставь.
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2020 13:27
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 02.04.2020 13:16
    Ні. Але для футболу це було б набагато гірше. Бо наразі будь-який український топ-футболіст у чемпіонаті поступається будь-якому топ-легіонеру. І я не хочу, щоб все поверталося до часів, коли клуби мали виживати лише за рахунок підтримки власної молоді. Не хочу бачити якогось там Сікана на місці Мораеса, або Малишева на місці Майкона, які грають в десятки разів гірше, але будуть грати лише тому, що на топових легіонерів не буде грошей.
    можливо,наші гравці не стараються,бо бачать,що нема смислу - як би не рвав булки,все одно в основу поставлять легіонера,бо ж за того гроші заплачено - треба,щоб відробляв. а свій нехай лавку погріє,або десь в оренді погуляє... так,без іноземців футбол буде блідим,але молодняк отримає шанси розвинутися,зараз у них таких шансів небагато...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 02.04.2020 13:16
    0
    Nashwill, 02.04.2020 13:10
    і що було б з тих мінусів?щось помінялося б?
    Ні. Але для футболу це було б набагато гірше. Бо наразі будь-який український топ-футболіст у чемпіонаті поступається будь-якому топ-легіонеру. І я не хочу, щоб все поверталося до часів, коли клуби мали виживати лише за рахунок підтримки власної молоді. Не хочу бачити якогось там Сікана на місці Мораеса, або Малишева на місці Майкона, які грають в десятки разів гірше, але будуть грати лише тому, що на топових легіонерів не буде грошей.
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 02.04.2020 13:10
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 02.04.2020 11:58
    Поставил бы бесконечность минусов если бы можно было.
    і що було б з тих мінусів?щось помінялося б?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности