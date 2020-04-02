«У нас не будет такого же футбола, как раньше» - главный скаут Шахтера

Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту выразил свою точку зрения на вопрос развития футбола после завершения пандемии коронавируса.

«У нас не будет такого же футбола, как раньше. Клубы будут очень сдержаны в своих инвестициях в игроков. Суммы на трансферы значительно снизятся. Таким клубам, как португальские, которые существуют за счет продажи футболистов, придется изобретать что-то новое. Это может быть решающим моментом, но все будет зависеть от способности португальских клубов действовать сообща, а не просто смотреть только на себя. Если это произойдет, то Португалия рискует дистанцироваться от лучших лиг континента и даже тех, с которыми была ранее на одном уровне», - заявил Жозе Боту в интервью Bola Branca.

Также Боту сообщил, что несмотря на текущие ограничения, скаутский офис «Шахтера» продолжает работать. Наблюдение за игроками осуществляется «через видео», что «ограничивает множество решений». Таким образом, украинский клуб определил, что при следующем выходе на трансферный рынок ставка делаться будет только на тех игроков, которые «были в поле зрения» до начала пандемии.

Ранее Боту рассказал, что «Бенфика» не смогла предложить ему таких условий, как смог обеспечить «Шахтер».