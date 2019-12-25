Жозе БОТУ: «Бенфика не могла предложить мне столько, как Шахтер»

Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту раскрыл причины ухода из «Бенфики» в стан чемпиона Украины.

«У меня было несколько причин на это, но мы не избежим той, к которой мы все стремимся в своей работе – улучшения финансовых условий. Именно такое предложение сделали мне в «Шахтере». Перед тем, как поговорить с ними, я слегка с подозрением относился к подобному проекту, так как имел представление о таких клубах: у них обычно не бывает крупных продуманных проектов, они используют деньги в качестве своего единственного аргумента. На самом деле, я был удивлен, потому что «Шахтер» представил мне очень интересный проект, основанный на идеях Паулу Фонсеки, и который также совпадал с моими взглядами на футбол».

«Сейчас самое время прояснить еще одну вещь: я не ссорился ни с кем в «Бенфике». Наоборот, у меня прекрасные отношения с президентом клуба Луисом Филипе Виейрой. Когда я объяснил ему ситуацию и то, какое предложение получил, он прекрасно меня понял. Я также понимал, что такое предложение является нереальным для «Бенфики». Но Виейра еще общался со мной, хотя и понимал, что нам придется расстаться», - рассказал Боту.

Напомним, ранее сообщалось об интересе «Эвертона» к привлечению Жозе Боту в структуру клуба.