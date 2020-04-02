Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории

И 4-м спортсменом, кто заработал миллиард долларов

  • 02.04.2020 19:46
  • 2589 просмотров
  • 3 комментария
Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории
© juventus.com

По информации Forbes и Business Insider, по итогам года форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду достигнет отметки в 1 миллиард долларов, заработанных в течение профессиональной карьеры.

Речь идет как о зарплатах в клубах, так и рекламных контрактах.

Роналду станет первым футболистом в истории, чьи общие доходы за карьеру превысят 1 миллиард. Среди спортсменов ранее это удалось только Тайгеру Вудсу, Флойду Мейвезеру и Майклу Джордану.

Ожидается, что следующим спортсменом, заработавшим миллиард в течение карьеры, станет теннисист Роджер Федерер.

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Источник — Business Insider

(11 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.04.2020 20:31
    +2
    Теперь надо прикинуть когда мы увидим среди миллиардеров-спортсменов Алиева.
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    Leonid Frantseskevich
      Leonid Frantseskevich, 02.04.2020 20:09
    -5
    Как-то не очень верится, что первым футболистом, ибо Месси, например, зарабатывает более 120-130 миллионов в год... Как бы...... Кажется, он уже давно заработал свой миллиард... Хотя, может, десять лет назад у него было меньше рекламных контрактов... Сложно сказать...
    Ссылка
    Лукоморье Футбол
    online
      Лукоморье Футбол, 02.04.2020 19:50
    0
    Браво! Но, как-то здесь что-то не так, с нашей колокольни и доходов )
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.04.2020 20:31
    +2
    Теперь надо прикинуть когда мы увидим среди миллиардеров-спортсменов Алиева.
    Ссылка
    Лукоморье Футбол
    online
      Лукоморье Футбол, 02.04.2020 19:50
    0
    Браво! Но, как-то здесь что-то не так, с нашей колокольни и доходов )
    Ссылка
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