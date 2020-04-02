Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории

По информации Forbes и Business Insider, по итогам года форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду достигнет отметки в 1 миллиард долларов, заработанных в течение профессиональной карьеры.

Речь идет как о зарплатах в клубах, так и рекламных контрактах.

Роналду станет первым футболистом в истории, чьи общие доходы за карьеру превысят 1 миллиард. Среди спортсменов ранее это удалось только Тайгеру Вудсу, Флойду Мейвезеру и Майклу Джордану.

Ожидается, что следующим спортсменом, заработавшим миллиард в течение карьеры, станет теннисист Роджер Федерер.