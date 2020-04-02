Фиорентина провела переговоры по трансферу Малиновского

«Фиорентина» провела с «Аталантой» переговоры о трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского.



Сообщается, что стороны еще в январе договорились о возможной сумме компенсации в 25 миллионов евро, команда из Флоренции запланировала сделку на лето.



Напомним, Малиновский перешел в «Аталанту» летом за 13,7 миллионов евро из бельгийского «Генка».



В текущем сезоне украинец провел 31 матч в составе «Аталанты», забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Контракт Руслана рассчитан до лета 2024-го года.