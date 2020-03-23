Фиорентина интересуется Малиновским

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оказался в шорт-листе «Фиорентины» на позицию атакующего полузащитника.

Кроме него, в этом списке присутствуют имена Лукаса Пакета из «Милана» и Родриго Де Пауля из «Удинезе». Приоритетным вариантом для «Фиорентины» является Пакета.

Малиновский перешел в «Аталанту» летом прошлого года из «Гента» за 14 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола в 22 матчах Серии А.

На данный момент «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.

Малиновский входит в топ-10 полузащитников Серии А по версии InStat.