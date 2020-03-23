Фиорентина интересуется Малиновским

Клуб из Флоренции ищет атакующего полузащитника

  • 23.03.2020 15:45
  • 2196 просмотров
  • 6 комментариев
Фиорентина интересуется Малиновским
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оказался в шорт-листе «Фиорентины» на позицию атакующего полузащитника.

Кроме него, в этом списке присутствуют имена Лукаса Пакета из «Милана» и Родриго Де Пауля из «Удинезе». Приоритетным вариантом для «Фиорентины» является Пакета.

Малиновский перешел в «Аталанту» летом прошлого года из «Гента» за 14 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола в 22 матчах Серии А.

На данный момент «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.

Малиновский входит в топ-10 полузащитников Серии А по версии InStat.

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Источник — Calciomercato

(7 голосов)

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Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 23.03.2020 16:50
    +1
    Надо переходить, а то будет вечно только со скамейки выходить. Увы, но не видит его Гасперини игроком старта.
    Ссылка
    8number
      8number, 23.03.2020 16:49
    0
    Пусть сидит уже где сидит, скамейка и там и там одинаковая, а лишний трансфер только в минус.
    Правда футбол ⚽️ уже всё. О чём мы говорим не понимаю.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 23.03.2020 16:39
    +1
    Фиорентина более именитый итальянский клуб + в Аталанте он не всегда в основе. От этого трансфера Руслан однозначно выиграет.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.03.2020 16:35
    0
    Питання ціни і зарплати
    Ссылка
    Sart18
    online
      Sart18, 23.03.2020 16:00
    +4
    З ГенКа вроді, а не Гента
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.03.2020 15:48
    +4
    надо ли это малине и аталанте еще тот вопрос
    Ссылка
    Sart18
    online
      Sart18, 23.03.2020 16:00
    +4
    З ГенКа вроді, а не Гента
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.03.2020 15:48
    +4
    надо ли это малине и аталанте еще тот вопрос
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 23.03.2020 16:50
    +1
    Надо переходить, а то будет вечно только со скамейки выходить. Увы, но не видит его Гасперини игроком старта.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 23.03.2020 16:39
    +1
    Фиорентина более именитый итальянский клуб + в Аталанте он не всегда в основе. От этого трансфера Руслан однозначно выиграет.
    Ссылка
    8number
      8number, 23.03.2020 16:49
    0
    Пусть сидит уже где сидит, скамейка и там и там одинаковая, а лишний трансфер только в минус.
    Правда футбол ⚽️ уже всё. О чём мы говорим не понимаю.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.03.2020 16:35
    0
    Питання ціни і зарплати
    Ссылка
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