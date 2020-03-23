Фиорентина интересуется Малиновским

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оказался в шорт-листе «Фиорентины» на позицию атакующего полузащитника.
Кроме него, в этом списке присутствуют имена Лукаса Пакета из «Милана» и Родриго Де Пауля из «Удинезе». Приоритетным вариантом для «Фиорентины» является Пакета.
Малиновский перешел в «Аталанту» летом прошлого года из «Гента» за 14 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола в 22 матчах Серии А.
На данный момент «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.
Малиновский входит в топ-10 полузащитников Серии А по версии InStat.
Источник — Calciomercato
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Правда футбол ⚽️ уже всё. О чём мы говорим не понимаю.
Правда футбол ⚽️ уже всё. О чём мы говорим не понимаю.
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