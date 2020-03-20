InStat: Малиновский – в топ 10 лучших полузащитников Серии А

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский входит в десятку лучших полузащитников и инсайдов в текущем чемпионате Италии по версии InStat.

Средний индекс успешности Руслана составляет 293 балла, что обеспечило Малиновскому девятое место в списке.

Отметим, что еще один украинец Евгений Шахов имеет InStat Index 242 балла, а это 55-й результат среди 56-ти футболистов, выступавших на данной позиции.

Лучшим центральным атакующим полузащитником Серии А является одноклубник Малиновского, бывший хавбек харьковского «Металлиста» — Алехандро Гомес (341).

К примеру, в чемпионате Украины наивысший рейтинг среди игроков данного амплуа у сменившего свое место на поле полузащитника «Шахтера» Марлоса (297).

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