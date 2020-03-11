УАФ: Малиновского нужно обследовать на коронавирус перед вылетом в Украину

Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса «Аталанта» не отпускает своих игроков, в том числе Руслана Малиновского, в национальные сборные.

Теперь же глава медико-спортивного департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о том, как надо решать проблему с Малиновским:

«Много открытых вопросов по Италии, в частности, в контексте того, как вызывать из страны футболистов и тренеров на сборы национальной команды Украины.

Считаю, что перед вылетом в Украину Малиновского и тренеров нужно обследовать на коронавирус, прежде всего ради их же безопасности, а также ради безопасности всей сборной».