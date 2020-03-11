УАФ: Малиновского нужно обследовать на коронавирус перед вылетом в Украину

С вызовом хавбека «Аталанты» в сборную Украины возникли сложности

  • 11.03.2020 16:08
  • 1388 просмотров
  • 1 комментарий
УАФ: Малиновского нужно обследовать на коронавирус перед вылетом в Украину
© УАФ. Руслан Малиновский

Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса «Аталанта» не отпускает своих игроков, в том числе Руслана Малиновского, в национальные сборные.

Теперь же глава медико-спортивного департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о том, как надо решать проблему с Малиновским:

«Много открытых вопросов по Италии, в частности, в контексте того, как вызывать из страны футболистов и тренеров на сборы национальной команды Украины.

Считаю, что перед вылетом в Украину Малиновского и тренеров нужно обследовать на коронавирус, прежде всего ради их же безопасности, а также ради безопасности всей сборной».

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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.03.2020 16:12
    +3
    И в чем проблема? Есть же тесты которые даже Украина закупила
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.03.2020 16:12
    +3
    И в чем проблема? Есть же тесты которые даже Украина закупила
    Ссылка
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