УАФ: Малиновского нужно обследовать на коронавирус перед вылетом в Украину

Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса «Аталанта» не отпускает своих игроков, в том числе Руслана Малиновского, в национальные сборные.
Теперь же глава медико-спортивного департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о том, как надо решать проблему с Малиновским:
«Много открытых вопросов по Италии, в частности, в контексте того, как вызывать из страны футболистов и тренеров на сборы национальной команды Украины.
Считаю, что перед вылетом в Украину Малиновского и тренеров нужно обследовать на коронавирус, прежде всего ради их же безопасности, а также ради безопасности всей сборной».
Источник — Трибуна
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