Ярмоленко готов вернуться в Динамо, Карпаты не выкупят Назарину

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29-е марта.

1. ЯРМОЛЕНКО: «В будущем не исключаю вариант возвращения в Динамо». Полузащитник сборной Украины пока хочет продолжать карьеру в «Вест Хэме».

2. Карпаты не будут выкупать Назарину, хавбек вернется в Бельгию. Договор аренды 22-летнего футболиста истекает 30 июня.

3. В Нидерландах – золотой матч, в Украине – серебряный, а в Англии - стыковые. Что будет с национальными квотами в ЛЧ при условии, что национальные чемпионаты не возобновятся?

4. Президент УЕФА: «Этот сезон можно доиграть в начале следующего». Александер Чеферин допускает возобновление турниров в мае, июне или позже.

5. ЦИФРА ДНЯ. Бек Шахтера – в топе Лиги чемпионов по заблокированным ударам. Сергей Кривцов занимает вторую строчку, опережая, среди прочих, Дани Карвахаля из «Реала».

6. Богдан ЛЕДНЕВ: «Говорят, Динамо будет играть в ЛЕ, а Заря — в ЛЧ». Полузащитник киевского клуба выступает за луганскую команду на правах аренды.

7. В Беларуси неожиданные лидеры, а БАТЭ и минское Динамо на дне без очков. Из европейских стран только в Беларуси продолжается национальный чемпионат.

8. КРЫЛОВ: «Идея с российским паспортом слетела. Хочу получить укр.биометрику». Боец UFC остался без американской визы и пока не может попасть в Украину.

9. ВИДЕО. Алиев – о Газзаеве, Блохине, Сёмине и Михайличенко. Известный экс-футболист опубликовал новое видео на своем ютуб-канале.

10. ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Надоело все это». Футболист «Динамо» вышел на улицу в маске.