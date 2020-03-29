Карпаты не будут выкупать Назарину, хавбек вернется в Бельгию

«Карпаты» не будут выкупать трансферные права на 22-летнего полузащитника Егора Назарину, который в этом сезоне выступает за «зелено-белых» на правах аренды из «Антверпена».

Ожидается, что летом Назарина вернется в Бельгию, где может получить шанс закрепиться в первой команде «Антверпена».

В текущем сезоне на счету Назарины 16 матчей, 5 голов и 1 результативная передача в официальных матчах за «Карпаты».

Контракт украинца с «Антверпеном» рассчитан до июля 2021 года.