Карпаты не будут выкупать Назарину, хавбек вернется в Бельгию

«Карпаты» не будут выкупать трансферные права на 22-летнего полузащитника Егора Назарину, который в этом сезоне выступает за «зелено-белых» на правах аренды из «Антверпена».
Ожидается, что летом Назарина вернется в Бельгию, где может получить шанс закрепиться в первой команде «Антверпена».
В текущем сезоне на счету Назарины 16 матчей, 5 голов и 1 результативная передача в официальных матчах за «Карпаты».
Контракт украинца с «Антверпеном» рассчитан до июля 2021 года.
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Источник — Voetbalkrant
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Бомжі по апрєдєлєнію не можуть шось викуповуватм!
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