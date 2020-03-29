Карпаты не будут выкупать Назарину, хавбек вернется в Бельгию

Договор аренды 22-летнего футболиста истекает 30 июня

  • 29.03.2020 10:41
  • 643 просмотра
  • 4 комментария
Карпаты не будут выкупать Назарину, хавбек вернется в Бельгию
© ФК Карпаты. Егор Назарина

«Карпаты» не будут выкупать трансферные права на 22-летнего полузащитника Егора Назарину, который в этом сезоне выступает за «зелено-белых» на правах аренды из «Антверпена».

Ожидается, что летом Назарина вернется в Бельгию, где может получить шанс закрепиться в первой команде «Антверпена».

В текущем сезоне на счету Назарины 16 матчей, 5 голов и 1 результативная передача в официальных матчах за «Карпаты».

Контракт украинца с «Антверпеном» рассчитан до июля 2021 года.

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Источник — Voetbalkrant

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 29.03.2020 11:45
    0
    Закончится контракт в Бельгии и возвращайся Егор домой-в Днепр,дома и стены помогают.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 29.03.2020 11:14
    0
    Вектор РОЗВИТКУ Карпат. Найкращий гравець знов непотрібний. Зато Щаблій не дав зупинятися гравцю, щоб продавати через Бельгію .ВІВЦІ. Хто такий Щаблій і на х..він потрібен Карпатам коли є своя школа
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 29.03.2020 11:05
    0
    Неужели, найдутся где-нибудь долбодятлы, которые сейчас деньги на трансферы будут тратить?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.03.2020 11:01
    0
    Карпати не будуть викуповувати.....
    ----------------------
    Бомжі по апрєдєлєнію не можуть шось викуповуватм!
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 29.03.2020 11:45
    0
    Закончится контракт в Бельгии и возвращайся Егор домой-в Днепр,дома и стены помогают.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 29.03.2020 11:14
    0
    Вектор РОЗВИТКУ Карпат. Найкращий гравець знов непотрібний. Зато Щаблій не дав зупинятися гравцю, щоб продавати через Бельгію .ВІВЦІ. Хто такий Щаблій і на х..він потрібен Карпатам коли є своя школа
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 29.03.2020 11:05
    0
    Неужели, найдутся где-нибудь долбодятлы, которые сейчас деньги на трансферы будут тратить?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.03.2020 11:01
    0
    Карпати не будуть викуповувати.....
    ----------------------
    Бомжі по апрєдєлєнію не можуть шось викуповуватм!
    Ссылка
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