ЯРМОЛЕНКО: «В будущем не исключаю вариант возвращения в Динамо»

30-летний хавбек хочет остаться в Англии, но карьеру не исключает, что завершит в «Динамо».

«В «Вест Хэме» я чувствую себя замечательно. Мне все нравится, все устраивает. Чувствую поддержку болельщиков. Английский чемпионат – о его уровне даже не стоит говорить. На сегодняшний день я хочу остаться здесь.

О завершении карьеры пока не думаю. Пока есть силы и желание работать, буду продолжать играть в футбол. «Динамо» – моя родная команда, всегда с теплотой в сердце говорю об этом клубе. Посмотрим, что будет в будущем, как все сложится, но не исключаю вариант возвращения в киевский клуб. Если я буду нужен, то всегда рад помочь», - сказал Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко выступал в «Динамо» с 2006 по 2017-й год. В 2018-м после года в дортмундской «Боруссии» перешел в «Вест Хэм».

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