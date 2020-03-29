Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Все игроки восприняли перенос Евро-2020 с пониманием»

Полузащитник сборной Украины и «Вест Хэма» дал интервью программе «Великий футбол».

О заболевших игроках в «Вест Хэме»: «Я прочитал об этом в интернете. Каждый день мы с ребятами переписываемся в What’s up и никто не сообщал, что заболел. Для меня это был сюрприз, когда я прочитал это. Буду надеяться, что все здоровы. Насколько я понимаю, у 8 игроков были какие-то симптомы коронавируса. Но симптомы ведь могут быть разные».

О возобновлении тренировок: «Когда эта ситуации началась в Лондоне, нам дали четыре дня выходных, после чего собрали на два дня. Мы практически переодевались на улице, тренировки были небольшими группами на три-четыре поля. В основном, просто бегали, били по воротам. После этого нас снова отпустили домой. Сказали: сидите дома, никуда из страны не улетайте».

О ситуации в Лондоне: «Видно, что люди стали намного больше переживать. Еще две недели назад не было такой паники. Сейчас все закрыто, работают только продуктовые магазины, аптеки. Каждый день заболевает много людей. Насколько я знаю, уже заболело порядка 17 тысяч человек. Конечно, ситуация не самая лучшая».

О том, как к пандемии относятся англичане: «Не могу говорить за других, потому что я последнее время ни с кем не общаюсь. Из дома выхожу только в парк на пробежку и за продуктами. Но в самом начале эпидемии, когда нас отправили на четыре дня на карантин, из школы и детского сада прислали e-mail, что дети должны посещать занятия. Мне это было непонятно. Как я могу отправлять ребенка в школу, а сам сидеть на карантине? Кто у нас ходит в магазин? Конечно, я. Как говорит моя сестра, отправляют того, кого не жалко».

О переносе Евро-2020: «Когда узнал о переносе, конечно же, было какое-то разочарование. Но все понимают, что в той ситуации, в которой мы все находимся, ни о каком футболе не может быть и речи. Все футболисты, думаю, восприняли это с пониманием. Если говорить о мне, то в футбольном плане даже лучше, что перенесли чемпионат Европы, потому что тяжело возвращаться после того, как пропустил три месяца после травмы. Ведь непонятно, играл бы я или нет и смог бы подойти в своих лучших кондициях к Евро». - сказал Ярмоленко.