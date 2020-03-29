ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Надоело все это»

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков вышел на улицу в маске во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Надоело все это. Берегите себя», — написал Цыганков в Instagram.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.