ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Надоело все это»

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков вышел на улицу в маске во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Надоело все это. Берегите себя», — написал Цыганков в Instagram.
В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.
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Источник — Instagram
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