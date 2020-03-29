В Беларуси неожиданные лидеры, а БАТЭ и минское Динамо на дне без очков

Из европейских стран только в Беларуси продолжается национальный чемпионат. Турнир уже принес много сенсационных результатов.
Сыграно 2 тура, и на вершине турнирной таблицы неожиданные лидеры: ФК «Минск», «Энергетик-БГУ» Минск, «Торпедо-БелАЗ» Жодино и ФК «Ислочь». У них по 6 очков из 6 возможных.
В то же время два фаворита турнира, БАТЭ и минское «Динамо», с двумя поражениями сенсационно находятся на дне турнирной таблицы без набранных очков.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси после 2-го тура
Источник — Sport.ua
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