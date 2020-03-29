Богдан ЛЕДНЕВ: «Говорят, Динамо будет играть в ЛЕ, а Заря — в ЛЧ»

Полузащитник киевского клуба выступает за луганскую команду на правах аренды

  • 29.03.2020 20:51
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Богдан ЛЕДНЕВ: «Говорят, Динамо будет играть в ЛЕ, а Заря — в ЛЧ»
© ФК Заря Луганск. Богдан Леднев

21-летний украинский полузащитник «Зари» Богдан Леднев, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», рассказал о том, как шутят внутри луганской команды.

«В «Заре» говорят: «Сейчас уедешь и будешь в Лиге Европы играть, а мы — в Лиге чемпионов! Я очень рад, что помог команде выйти на второе место. Переход в «Динамо» летом — огромный шаг вперед, у меня есть огромное желание играть в этом клубе», — отметил Леднев.

Аренда Леднева в «Зарю» рассчитана до конца июня.

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Источник — Instagram

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