Богдан ЛЕДНЕВ: «Говорят, Динамо будет играть в ЛЕ, а Заря — в ЛЧ»

21-летний украинский полузащитник «Зари» Богдан Леднев, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», рассказал о том, как шутят внутри луганской команды.

«В «Заре» говорят: «Сейчас уедешь и будешь в Лиге Европы играть, а мы — в Лиге чемпионов! Я очень рад, что помог команде выйти на второе место. Переход в «Динамо» летом — огромный шаг вперед, у меня есть огромное желание играть в этом клубе», — отметил Леднев.

Аренда Леднева в «Зарю» рассчитана до конца июня.