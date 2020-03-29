ВИДЕО. Алиев – о Газзаеве, Блохине, Сёмине и Михайличенко

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев опубликовал новое видео на YouTube-канал под названием «Кент».
«Кенты, запилил новый видос с тренировкой на Гидропарке. Прокачал агента Панкова и комментатора Бебеха. Смотрите видос и сами все поймете кто есть кто в футболе. Как только это наберет 10 тысяч лайков, я сразу выливаю новый дерзкий выпуск на канал с ответами на жесткие вопросы», - подписал видео Алиев.
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Источник — Sport.ua
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