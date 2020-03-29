ВИДЕО. Алиев – о Газзаеве, Блохине, Сёмине и Михайличенко

Известный экс-футболист опубликовал новое видео на своем ютуб-канале

  • 29.03.2020 15:40
  • 1420 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Алиев – о Газзаеве, Блохине, Сёмине и Михайличенко
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев опубликовал новое видео на YouTube-канал под названием «Кент».

«Кенты, запилил новый видос с тренировкой на Гидропарке. Прокачал агента Панкова и комментатора Бебеха. Смотрите видос и сами все поймете кто есть кто в футболе. Как только это наберет 10 тысяч лайков, я сразу выливаю новый дерзкий выпуск на канал с ответами на жесткие вопросы», - подписал видео Алиев.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 29.03.2020 15:53
    -1
    Очередной нудный и на редкость бездарный видос для гопников,
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