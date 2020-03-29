ЦИФРА ДНЯ. Бек Шахтера – в топе Лиги чемпионов по заблокированным ударам

Сергей Кривцов занимает вторую строчку, опережая, среди прочих, Дани Карвахаля из «Реала»

  • 29.03.2020 14:52
  • 849 просмотров
  • 5 комментариев
ЦИФРА ДНЯ. Бек Шахтера – в топе Лиги чемпионов по заблокированным ударам
© ФК Шахтер. Сергей Кривцов

Центральный защитник «Шахтера» Сергей Кривцов по состоянию на сегодняшний день входит в топ-5 игроков, принявших участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, по среднематчевому числу заблокированных ударов, согласно данных Wyscout.

Кривцов расположился на втором месте рейтинга, лишь немного уступая игроку «Генка» Джону Лукуми – 1,24 против 1,26 заблокированных ударов в пересчете на 90 минут игрового времени соответственно.

Помимо них в топ-5 рейтинга также попали Дани Карвахаль из «Реала», Габриэль Паулиста из «Валенсии» и Йозо Шимунович из «Селтика».

Напомним, «Шахтер» завершил выступления в Лиге чемпионов после группового раунда, заняв третье место в своей группе и перейдя в Лигу Европы.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.03.2020 15:49
    -2
    ZAKARPATFAN, 29.03.2020 15:46
    знал что если упомяну фамилию "Ракицкий" то минусов не избежать
    однако факт остаеться фактом только Рак способен был в Украине отдавать вот такие пасы через все поле - https://www.youtube.com/watch?v=xeQI15O9Gzg
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.03.2020 15:47
    +1
    ZAKARPATFAN, 29.03.2020 15:37
    Лучший центральный защитник в Украине после Рака
    Ты видимо ошибся, вместо Украины хотел Шахтёра написать
    Тут да . Не поспоришь
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.03.2020 15:46
    -1
    ZAKARPATFAN, 29.03.2020 15:37
    Лучший центральный защитник в Украине после Рака
    знал что если упомяну фамилию "Ракицкий" то минусов не избежать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.03.2020 15:41
    -1
    Помню как он спас ворота на выезде с Мансити (1-1). Вынес мяч с линии ворот в акробатическом прыжке - лучшая его блокировка удара
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.03.2020 15:37
    -2
    Лучший центральный защитник в Украине после Рака
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.03.2020 15:47
    +1
    ZAKARPATFAN, 29.03.2020 15:37
    Лучший центральный защитник в Украине после Рака
    Ты видимо ошибся, вместо Украины хотел Шахтёра написать
    Тут да . Не поспоришь
    Ссылка
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