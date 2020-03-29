ЦИФРА ДНЯ. Бек Шахтера – в топе Лиги чемпионов по заблокированным ударам

Центральный защитник «Шахтера» Сергей Кривцов по состоянию на сегодняшний день входит в топ-5 игроков, принявших участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, по среднематчевому числу заблокированных ударов, согласно данных Wyscout.
Кривцов расположился на втором месте рейтинга, лишь немного уступая игроку «Генка» Джону Лукуми – 1,24 против 1,26 заблокированных ударов в пересчете на 90 минут игрового времени соответственно.
Помимо них в топ-5 рейтинга также попали Дани Карвахаль из «Реала», Габриэль Паулиста из «Валенсии» и Йозо Шимунович из «Селтика».
Напомним, «Шахтер» завершил выступления в Лиге чемпионов после группового раунда, заняв третье место в своей группе и перейдя в Лигу Европы.
Источник — Sport.ua
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