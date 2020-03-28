В Нидерландах – золотой матч, в Украине – серебряный, а в Англии - стыковые

Что будет с национальными квотами в ЛЧ при условии, что национальные чемпионаты не возобновятся?

  • 28.03.2020 23:04
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В Нидерландах – золотой матч, в Украине – серебряный, а в Англии - стыковые
© ФК Заря

Евро-2020 УЕФА перенес на следующий год. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы у национальных ассоциаций была возможность доиграть приостановленные из-за эпидемии коронавируса чемпионаты. Однако сроки карантина по всей Европе отодвигают все дальше и дальше, и вполне может случиться такая ситуация, что национальные чемпионаты не будут доиграны. В таком случае, скорее всего, будет зафиксирована в качестве окончательной, текущая турнирная таблица первенств. Проанализировав топ-чемпионаты континента, мы пришли к выводу, что при таком сценарии в следующий сезон Лиги чемпионов могут попасть сразу несколько «ноунеймов».

Украина

С чемпионом все давно понятно: «Шахтер» опережает ближайшего преследователя на 13 очков. То есть, хоть «тушкой», хоть «чучелом», но «горняки» все равно стали бы чемпионами. А вот на втором месте сейчас «Заря». Так высоко в УПЛ луганчане еще не финишировали. Если чемпионат не доиграют и примут за основу текущую таблицу, «Заря» впервые в своей истории возьмет участие в квалификации Лиги чемпионов. А вот идущее на третьем месте «Динамо» попадает в Лигу Европы. Как и «Десна» с «Александрией». Но «прикол» в том, что у «Зари» и «Динамо» по 46 очков. Киевляне уже сейчас резко против такого положения вещей. Может, этим двум командам провести «серебряный» матч?

Англия

С чемпионом еще более понятно, чем в Украине: «Ливерпуль» за девять туров до конца сезона опережает «Сити» на космические 25 очков. Отыграть такую разницу нереально. А вот дальше начинается самое интересное. Если из-за «бана» УЕФА пока что действующий чемпион Англии – «МанСити» - не будет допущен к еврокубкам, то прямые путевки в Лигу чемпионов должны получить «Лестер», «Челси» и «МанЮнайтед». Это трио на данный момент провело по 29 матчей. А вот идущий на седьмом месте «Шеффилд» - на игру меньше. Но, если предположить, что этот «выскочка» выиграл бы матч 29-го тура, он бы обошел в таблице «МанЮнайтед» и квалифицировался в ЛЧ. Как быть в этом случае? Может, тоже организовать «стыковой» матч между двумя «юнайтедами»?

Испания

В Примере все команды сыграли одинаковое количество матчей – по 27-м. Чемпионом в случае невозобновления чемпионата становится «Барселона». «Реал» - второй, «Севилья» - третья. А вот четвертый «Сосьедад» и пятый «Хетафе» имеют одинаковое количество баллов – по 46. Если следовать «букве» таблицы, то в ЛЧ должны играть баски. Но вот согласится ли с такой постановкой вопроса «Хетафе»?

Германия

В Бундеслиге на данный момент сыграно 25 туров. Лидер – «Бавария», второй идет «Боруссия» из Дортмунда, третий – «Лейпциг», на четвертом месте «Боруссия» с Гладбаха. Вроде бы все понятно, и без острых углов. И претензии пятого «Байера», отстающего от Гладбаха лишь на два очка, можно понять лишь сугубо по-человечески.

Италия

В серии А лидирует по привычке «Ювентус», опережая второй «Лацио» на одно очко. Третий – «Интер», четвертая – «Аталанта». Не исключено, что именно этот квартет пробился бы в ЛЧ от Италии и по итогам полноценного сезона: уж слишком они хороши на фоне остальных.

Франция

С чемпионом давно все понятно: «ПСЖ». Парижане опережают «Марсель» на 12 пунктов. И вряд ли что-то или кто-то помешало (помешает) команде Тухеля финишировать первой. Третьим неожиданно оказался «Ренн».

Россия

Первым после 22-х туров идет «Зенит». На втором месте с отставанием в девять очков – «Краснодар». Именно эти два коллектива при условии досрочного завершения сезона попадают напрямую в Лигу чемпионов. Третьим идет «Локомотив», у которого столько же очков, сколько и в кубанцев – по 41-му. В таком случае команда Семина должна сыграть в квалификации ЛЧ. Если, конечно, «железнодорожники» не затребуют «стыковой» матч с «Краснодаром». 

Португалия

«Порту» на данный момент чемпион: опережает «Бенфику» на одно очко. Эти две команды по итогам 24-х туров должны квалифицироваться в ЛЧ: «Порту» - напрямую, «Бенфика» - в стыковые раунды. Третье место на данный момент занимает «Брага». 

Бельгия

В Лиге Жюпиле после 29 туров без шансов для остальных – «Брюгге». Брюжане опережают второй на данный момент «Гент» на 15 очков. При условии «консервирования» чемпионата, команда Эдуарда Соболя напрямую попадает в групповой турнир Лиги чемпионов, тогда как команда Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна – в квалификацию ЛЧ. На третьем месте неожиданно идет «Шарлеруа». 

Нидерланды

В Эредивизи на данный момент – двоевластие: «Аякс» и АЗ набрали по 56 очков, причем по числу побед, ничьих и поражений у этих команд абсолютное равенство. Но за счет дополнительных показателей амстердамцы сейчас первые. Как быть в таком случае? Проводить «золотой» матч? Третий сейчас «Фейеноорд».

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

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